INDUSTRIESAUGER

Kraftvoll für anspruchsvolle Aufgaben. In der Industrie entstehen im Prozess Stoffe in Mengen, die selbst die stärksten Profistaubsauger an ihre Grenzen bringen. Diese Stoffe zuverlässig und recyclinggerecht aufzusaugen – in grossen Mengen und in kurzer Zeit – erreichen Sie nur mit speziellen Industriesaugern.

Kärcher Industriesauger Feststoffe / Stäube

Industriesauger Feststoffe / Stäube

Entdecken Sie unser breites Produktportfolio an Industriesaugern mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen feiner und grober Feststoffe und Stäube. Diese Industriesauger sind mit hochwertiger Filtertechnik für gesundheitsgefährliche Stoffe ausgerüstet und bieten dank Filterabreinigung besonders lange Standzeiten.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Industriesauger Ex

Industriesauger Ex

Mit unseren zertifizierten explosionsgeschützten Industriesaugern für die ATEX-Zone 22 mit den Staubklassen M und H haben Sie immer die optimale Lösung für das Absaugen explosiver Stäube.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Industriesauger Flüssigkeiten / Späne

Industriesauger Flüssigkeiten / Späne

Unsere robusten Industriesauger halten auch großen Mengen abrasiver Späne und Schmierstoffe dauerhaft und zuverlässig stand. Dadurch sind unsere Industriesauger Ihre erste Wahl für das Aufsaugen von Spänen und Emulsionen beispielsweise an Fräsmaschinen und modernen Bearbeitungszentren.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Industriesauger

Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Beratung an

Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema industrielle Absaugtechnik in Ihrer spezifischen Branche.

Jetzt Beratung anfordern

ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.

ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

Beratung, Service und Verkauf

Die Produkte im Bereich der industriellen Absaugtechnik können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.

Beratung anfordern: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema industrielle Absaugtechnik.

Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!

Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.

Jetzt Beratung anfordern
NEWSLETTER ABONNIEREN
Folgen Sie uns auf Social Media
Broschüren entdecken
Newsroom entdecken