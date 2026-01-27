Kärcher Industriesauger

INDUSTRIESAUGER
Kraftvoll für anspruchsvolle Aufgaben. In der Industrie entstehen im Prozess Stoffe in Mengen, die selbst die stärksten Profistaubsauger an ihre Grenzen bringen. Diese Stoffe zuverlässig und recyclinggerecht aufzusaugen – in grossen Mengen und in kurzer Zeit – erreichen Sie nur mit speziellen Industriesaugern.
Industriesauger Feststoffe / Stäube
Entdecken Sie unser breites Produktportfolio an Industriesaugern mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen feiner und grober Feststoffe und Stäube. Diese Industriesauger sind mit hochwertiger Filtertechnik für gesundheitsgefährliche Stoffe ausgerüstet und bieten dank Filterabreinigung besonders lange Standzeiten.
Industriesauger Ex
Mit unseren zertifizierten explosionsgeschützten Industriesaugern für die ATEX-Zone 22 mit den Staubklassen M und H haben Sie immer die optimale Lösung für das Absaugen explosiver Stäube.
Industriesauger Flüssigkeiten / Späne
Unsere robusten Industriesauger halten auch großen Mengen abrasiver Späne und Schmierstoffe dauerhaft und zuverlässig stand. Dadurch sind unsere Industriesauger Ihre erste Wahl für das Aufsaugen von Spänen und Emulsionen beispielsweise an Fräsmaschinen und modernen Bearbeitungszentren.
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche
Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.
