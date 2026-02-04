INDUSTRIESAUGER FLÜSSIGKEITEN / SPÄNE
Industriesauger für grosse Mengen abrasiver Späne und Schmierstoffe. In der Industrie werden Sauger gebraucht, die mehrere Stunden täglich oder im Dauerbetrieb 24/7 souverän durchhalten. Das Spektrum an Stoffen reicht dabei von kleinen bis zu sehr grossen Mengen abrasiver Späne und grober Partikel über abgesetzte Medien bis zu Flüssigkeiten.
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche
Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.
Beratung, Service und Verkauf
