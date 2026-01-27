Aspirateurs industriels Kärcher

ASPIRATEURS INDUSTRIELS
La puissance au service des tâches les plus exigeantes. Dans l'industrie, les processus génèrent des matières en quantité si importante que même les aspirateurs professionnels atteignent leurs limites. Une aspiration fiable et conforme aux exigences en matière de recyclage de ces matières n'est possible qu'à l'aide d'aspirateurs industriels spécifiques.
Aspirateurs industriels solides/poussières
Découvrez notre vaste gamme de produits relative aux aspirateurs industriels dotés de systèmes de filtration spécifiques pour l'aspiration des solides et poussières fins et grossiers. Ces aspirateurs industriels sont équipés de systèmes de filtration haut de gamme pour les poussières nocives et offrent des durées de vie particulièrement longues grâce au décolmatage du filtre.
Aspirateurs industriels Ex
Grâce à nos aspirateurs industriels antidéflagrants certifiés pour la zone ATEX 22 avec les classes de poussière M et H, vous disposez toujours de la solution optimale pour l'aspiration des poussières explosives.
Aspirateurs industriels liquides/copeaux
Nos aspirateurs industriels robustes résistent durablement et de manière fiable aux copeaux abrasifs et aux lubrifiants, même en grande quantité. Cela fait de nos aspirateurs industriels le meilleur choix pour l'aspiration de copeaux et d'émulsions, par exemple sur les fraiseuses et les centres d'usinage modernes.
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion
Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.
