Terrassenreiniger PCL 4
Der Terrassenreiniger PCL 4 beseitigt Schmutz dank rotierender Bürstenwalzen sowie integrierter Wasserausbringung gründlich und gleichmäßig von Holzterrassen.
Mit dem elektrisch betriebenen PCL 4 lassen sich Holzterrassen einfach, gründlich und besonders gleichmäßig von hartnäckigen Verschmutzungen befreien. Den Terrassenreiniger kurzerhand an den Gartenschlauch anschließen und losreinigen. Dank der Kombination aus 2 rotierenden und austauschbaren Bürstenwalzen und der regulierbaren Wassermenge kann der Schmutz zuverlässig gelöst und gleichzeitig abtransportiert werden. So wird die Terrasse im Nullkommanichts gründlich sauber – und es wird nur so viel Wasser verbraucht, wie die Reinigungsaufgabe erfordert. Die Breite und Position der Walzen sind so ausgelegt, dass 2 Dielen in einem Schritt und bis an die Kante gereinigt werden können, was zusätzlich Zeit spart. Dank der austauschbaren Bürstenwalzen lassen sich neben Holz und WPC auch glatte Steinfliesen mit geschlossener Oberflächenstruktur gründlich und sanft reinigen.
Merkmale und Vorteile
Zwei hochwertige rotierende Bürstenwalzen (für Holzflächen im Lieferumfang enthalten)Gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzflächen im Außenbereich mit guter Flächenleistung.
Zwei Düsen oberhalb der BürstenwalzenLösen und Abtransportieren des Schmutzes in einem Arbeitsgang. Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Über ein Ventil regulierbare WassermengeWassersparende Reinigung.
Zentrale Fixierung der Bürstenwalzen
- Reinigen bis zum Rand – auch bei Ecken und Kanten.
Austauschbare Bürstenwalzen
- Bürstenwalzen Holzflächen geeignet für die Reinigung von Holz-Terrassendielen und WPC-Belägen. Als Zubehör erhältliche Bürstenwalzen Stein geeignet für glatte Steinfliesen mit geschlossener Oberflächenstruktur.
Kraftvoller Motor zum Antrieb der Bürstenwalzen
- Einfaches Arbeiten mit geringem Kraftaufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|10
|Druckbereich
|Niederdruck
|Wasserverbrauch bei 4 bar (l/h)
|max. 180
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|0.6
|Bürstendrehzahl (U/min)
|600 - 800
|Arbeitsbreite Bürstenwalzen (mm)
|300
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1281 x 307 x 350
Lieferumfang
- Bürstenwalzen für Holzflächen: 2 Stück
Ausstattung
- 2 Wasserdüsen
- Ventil zur Regulierung der Wassermenge
- Abstellkante
- Ergonomischer Stiel und Griff
Videos
Anwendungsgebiete
- Balkon
- Terrasse
Zubehör
PCL 4 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.