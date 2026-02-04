Akku-Nass-/Trockensauger WD 3-18 S
Der Akku-Nass-/Trockensauger WD 3-18 S läuft auf der 18 V Battery Power Akku-Plattform. Er kommt mit 17-l-Edelstahlbehälter, 2 m Saugschlauch, Blasfunktion und 1-teiligem Patronenfilter.
Kein Kabel. Kein Limit: Der Akku-Nass-/Trockensauger WD 3-18 S läuft auf der 18 V Kärcher Battery Power Akku-Plattform und überzeugt mit maximaler Flexibilität, kompakter Bauweise und Bewegungsfreiraum. Das Gerät, der 2 Meter lange Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt und beseitigen nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Zudem ist das Gerät mit einem robusten und stoßfesten 17-Liter-Edelstahlbehälter, einem 1-teiligen Patronenfilter sowie einem Vliesfilterbeutel ausgestattet. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Weitere Features sind die praktische Blasfunktion für Stellen, an denen Saugen nicht möglich ist, die Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile, der Drehschalter zum einfachen Ein- und Ausschalten des Geräts, der ergonomisch geformte Tragegriff sowie das „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters. Bei Arbeitsunterbrechungen können Rohre und Bodendüse ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition zwischengeparkt werden.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuErmöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.
PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil.
Praktische ZubehöraufbewahrungPlatzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Kompakte Geräteverstauung.
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauches durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Ablagefläche
- Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben oder Nägel.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf
- Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|270
|Saugleistung (W)
|75
|Vakuum (mbar)
|max. 110
|Luftmenge (l/s)
|max. 30
|Behältergröße (l)
|17
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 10 (2,5 Ah) / ca. 20 (5,0 Ah)
|Schalldruckpegel (dB(A))
|70
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|353 x 328 x 487
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Patronenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Blasfunktion
- Parkposition
- Klappbarer Tragegriff
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gartenhaus
- Fahrzeuginnenraum
- Flüssigkeiten
- Werkstatt
- Garage
- Keller
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
WD 3-18 S Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.