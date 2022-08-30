Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
Ultra saugstark und stromsparend: der Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation mit Renovierungsset, Flachfaltenfilter, Filterreinigungsfunktion und integrierter Steckdose.
Der Renovierungssauger WD 6 P S V-30/8/22/T ist der ideale Nass-/Trockensauger für die private Baustelle: ultra saugstark, mit nur 1300 Watt Nennleistungsaufnahme. Das im Lieferumfang enthaltene Renovierungsset garantiert eine effektive Entfernung von Grobschmutz aller Art und ist damit wie gemacht für Reinigungseinsätze im Zusammenhang mit Renovierungsarbeiten. Aber auch Feinstaub oder Laub können problemlos aufgenommen werden. Ausgestattet ist das Gerät mit einem robusten 30-Liter-Edelstahlbehälter mit Ablassschraube, 8 m Kabel, 2,2 m Saugschlauch, Edelstahlrohren, umschaltbarer Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Beim Saugen von Feinstaub lässt sich der zugesetzte Filter durch die integrierte Filterreinigung ganz einfach per Knopfdruck säubern. So wird die volle Saugleistung schnell wiederhergestellt. Das Gerät bietet zudem eine Steckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen. Dabei wird der Sauger über das angeschlossene Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet. Schmutz, der beim Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Und natürlich ist der Sauger mit weiteren bekannten Ausstattungsmerkmalen der bewährten Kärcher Nass-/Trockensauger-Range ausgestattet.
Merkmale und Vorteile
Spezialzubehör für die Beseitigung von grobem Schmutz bei RenovierungsarbeitenSchnelle, einfache und gründliche Grobschmutzbeseitigung ohne Staubaufwirbelung. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Steckdose mit Ein‑/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit ElektrowerkzeugenSchmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.
Herausragende FilterreinigungStarke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.
Patentierte Filterentnahmetechnik
- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
- Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
- Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände.
Ablassschraube
- Zeit- und kraftsparende Entleerung großer Wassermengen.
Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs.
- Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1300
|Nennleistungsaufnahme integrierte Steckdose (W)
|min. 100 - max. 1000
|Saugleistung (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|max. 280
|Luftmenge (l/s)
|max. 75
|Behältergröße (l)
|30
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|8
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|74
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|9.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|14.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
- Fugendüse
- Flexibler Saugschlauch: 1 m, 35 mm
- Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Saugschlauch für Grobschmutz: 1.7 m, Kunststoff
- Anzahl Saugrohre für Grobschmutz: 2 Stück
- Länge Saugrohre für Grobschmutz: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre für Grobschmutz: 45 mm
- Material Saugrohre für Grobschmutz: Kunststoff
- Grobschmutzdüse
- Anzahl Vliesfilterbeutel: 1 Stück
Ausstattung
- Flachfaltenfilter: Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 3-lagig
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Filterreinigungsfunktion
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Leistungsregulierung
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Ablassschraube
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 5 Stück
Anwendungsgebiete
- Renovierung
- Feiner Schmutz
- Werkstatt
- Terrasse
- Keller
- Flüssigkeiten
Zubehör
WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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