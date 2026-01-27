Akku-Staubsauger VC 7 Cordless yourMax
Müheloses Reinigen trifft auf maximale Laufzeit: Der Akku-Staubsauger VC 7 Cordless yourMax punktet mit seinem angenehmen Gewicht, beutellosem Filtersystem und innovativem Dust Sensor.
So wird das Saugen zum Reinigungserlebnis: Der VC 7 Cordless yourMax überzeugt mit neuester Technik, umfangreicher Ausstattung und komfortabler Bedienung. Durch den innovativen Dust Sensor wird der Schmutz erkannt, die Saugleistung angepasst und somit die Akkulaufzeit bis zu 60 Minuten effizient genutzt. Der BLDC-Motor mit 350 Watt und die Akkuspannung von 25,2 Volt sorgen für müheloses Saugen. Die Boost-Funktion garantiert eine maximale Saugkraft per Knopfdruck. Weitere Vorteile sind die einfache 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, das ergonomische Design, das auch die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht, sowie die LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbar macht. Die Reinigung des Filters ist durch das vorhandene Werkzeug und einen zweiten Wechselfilter ganz einfach. Mit Hilfe der verschiedenen Düsen wird die Reinigung an jedem Ort zum Kinderspiel: Die Fugendüse entfernt Schmutz in Ecken und Ritzen, die 2-in-1-Düse ist für die Reinigung von Polstern und Möbeln geeignet und die Softbürste säubert auch sensible Oberflächen. Die Batteriestatusanzeige und die Wandhalterung mit Ladefunktion sind weitere komfortable Features.
Merkmale und Vorteile
Dust-Sensor-TechnologieAutomatische Stauberkennung und Leistungsregulierung. Längere Laufzeit durch intelligente Leistungsanpassung. Kinderleichtes und müheloses Staubsaugen.
Optimal abgestimmte TechnikLeistungsfähiger 25,2-V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 60 min im Normalmodus. 350-W-Motor, aktive Bodendüse, Caps Lock & 3-stufiges, beutelloses Filtersystem.
Durchdachtes Filtersystem3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter. HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) für besonders saubere Abluft. Einfache 1-Klick-Filterentleerung.
Aktive Bodendüse
- Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle.
- Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln.
- Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen.
2-stufige Leistungsregulierung
- Ausreichend Laufzeit für die Reinigung größerer Wohnungen.
- Optionaler Boost-Modus.
Wandhalterung inklusive Ladeoption
- Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden.
- Komfortables Laden durch einfaches Einhängen.
Intuitives Feedback und Ladeanzeige
- Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige.
- Übersichtliche Batterieanzeige.
Einfache Bedienbarkeit
- Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen.
- Optionaler Boost-Modus.
- Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Behältergröße (ml)
|800
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|25.2
|Kapazität (Ah)
|2.5
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / ca. 60 Boost-Modus: / ca. 8
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|220
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Lieferumfang
- Akku: 25,2 V / 2,5 Ah Akku (1 Stück)
- HEPA-Filtertyp: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Lufteinlassfilter: 2 Stück
- Filterreinigungswerkzeug
- Große Universal Bodendüse mit LED
- Fugendüse
- Polsterdüse und Möbelpinsel (2-in-1)
- Softbürste
- Saugrohr: Metall
- Große Wandhalterung mit Ladefunktion
Ausstattung
- Softgripeinlage am Handgriff
- Beutelloses Filtersystem
- Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
- Staubsensor
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Teppiche
- Textile Oberflächen
- Treppen
Zubehör
VC 7 Cordless yourMax Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.