Luftreiniger AF 30
Der Luftreiniger AF 30 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 30 bis 40 m².
Perfekte Luftreinigung für mittelgroße Räume, Wohnzimmer und Arbeitsplätze: Der Luftreiniger AF 30 befreit durch sein mehrlagiges Filtersystem die Innenraumluft von Allergenen, Schadstoffen und Krankheitserregern. Weitere Features sind: die Aktivkohleschüttung, ein Display zur alphanumerischen Anzeige der Luftqualität in PM-2,5-Partikeln in µg/m³, die Anzeige der Luftqualität über einen Farbcode, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Darüber hinaus punktet der Luftreiniger mit seiner Timer-Funktion, einer Kindersicherung (Lock-Funktion), einem Nachtmodus und flüsterleisen Betrieb, einer Filtereffizienz von 99,95 % bei 0,3-µm-Partikeln sowie einem hochwertigen Lasersensor für den Automatikmodus. Das heißt: Der Automatikmodus und die Leistungsstufe passen sich automatisch an den Grad der Luftverschmutzung an. Außerdem beträgt die Filterstandzeit rund 1 Jahr, abhängig von Luftverschmutzung und Nutzungsintensität.
Merkmale und Vorteile
High Protect 13 FilterNeuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen. Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.
Dual Air Inlet SystemDurch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.
FarbdisplayAnzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus.
Quiet Operation
- Laufruhige Motoren und Ventilatoren und geräuscharme Luftführungen.
Automatikmodus
- Der Sensor steuert den Automatikmodus u. passt die Leistung der Luftqualität an.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Anschlussleistung (W)
|36
|Geeignete Raumgröße (m²)
|bis zu 60
|Luftdurchsatz (m³/h)
|max. 320
|Filtereffizienz nach Partikelgröße (µm)
|0.3 µm >= 99.95 %
|Leistungsstufen
|5
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 260 x 486
* Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.
Ausstattung
- Dual-Filtersystem
- Filterwechselanzeige
- Anzeige der Luftqualität
- Temperaturanzeige
- Anzeige der relativen Luftfechtigkeit
- Bedienung am Gerät mit Touchfunktion
- Automatikmodus
- Nachtmodus
- Sperrfunktion
- Timer-Funktion
Anwendungsgebiete
- Innenräume
