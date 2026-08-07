Rundbürste groß
Mit der großen Rundbürste lassen sich in der gleichen Zeit größere Flächen reinigen.
Mehr Fläche in der gleichen Zeit! Mit Hilfe der großen Rundbürste werden größere Flächen schneller sauber. Im Vergleich zu kleineren Bürsten kann mit der großen Rundbürste in der gleichen Zeit bedeutend mehr Fläche von hartnäckigem Schmutz befreit werden.
Merkmale und Vorteile
Große Reinigungsfläche
- Schnelles Reinigen größerer Flächen.
Hochwertiges Borstenmaterial
- Mit der großen, robusten und langlebigen Rundbürste können hartnäckige Verschmutzungen leicht entfernt werden.
Einfache Reinigung von runden Flächen dank ergonomischer Bürstenform
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|50 x 50 x 48