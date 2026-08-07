Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish
Für müheloses Bügeln: das hochwertige Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish mit optimaler fixer Temperatureinstellung und Leichtlaufsohle mit Keramikbeschichtung. Im attraktiven schwarzen Design.
Knitterfreie Wäsche kann so einfach sein: mit seiner komfortablen Leichtlaufsohle mit Keramikbeschichtung gleitet das hochwertige Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish mühelos über den Stoff. Dabei bleibt der Dampfdruck immer gleich hoch, wodurch sich die Bügelarbeit bis zu 50 Prozent schneller erledigen lässt. Doch nicht nur der Druck spart Zeit: Dank der optimalen fixen Temperatureinstellung für alle Stoffe entfällt nämlich sowohl das mühsame manuelle Regeln der Temperatur als auch das lästige Vorsortieren der Wäsche. Darüber hinaus punktet das kompakte Bügeleisen mit einer besonders einfachen Bedienung und dem schicken schwarzen Design.
Merkmale und Vorteile
Dampfaustrittslöcher über die gesamte Bügelfläche verteilt
- Gleichmäßiger Dampfaustritt über die gesamte Fläche.
Optimale, fixe Temperatureinstellung
- Erspart die manuelle Temperatureinstellung, da die optimale Temperatur für alle Textilien voreingestellt ist.
Kompakte Produktgröße
- Für einfacheres Handling und eine platzsparende Verstauung.
Keramikbeschichtete Bügelsohle
- Erleichtert das Gleiten des Bügeleisens deutlich.
Gleichmäßiger Dampfaustrag
- 50 % schnelleres Glätten der Wäsche.
Automatische Abschaltfunktion
- Dampfdruck-Bügeleisen schaltet nach 5 Minuten automatisch ab – für mehr Sicherheit und niedrigere Stromkosten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|258 x 120 x 124
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Kleidungsstücke, die gebügelt werden können
Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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