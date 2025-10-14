SCHLAUCHSTECKSYSTEME
Schlauchstecksysteme – flexibel für jede Anforderung. Anschliessen, Verkuppeln, Entkoppeln und Reparieren: Für alle erhältlichen Klicksysteme und gängigen Schlauchdurchmesser hat Kärcher passende Verbindungsteile im Sortiment. Egal welcher Schlauchdurchmesser vorliegt, ob 1/2", 5/8" oder 3/4": die extra dichten Kärcher Schlauchkupplungen passen grundsätzlich immer – garantiert.
Produkte
Flexible Stecksysteme für jede Anforderung
Wenn beim Bewässern etwas nicht passt, sind es meist die Hahnanschlüsse und Schlauchkupplungen. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren Ihres Bewässerungssystems. Die patentierten Universal-Schlauchkupplungen sind kompatibel mit den 3 gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
Universal Schlauchkupplungen
Aqua Stop
Fur sicheres Entkoppeln ohne Verspritzen.
Eine Kupplung. Drei Durchmesser.
Egal welcher Schlauchdurchmesser vorliegt, ob 1/2", 5/8" oder 3/4": die extra dichten Kärcher Schlauchkupplungen passen grundsätzlich immer – garantiert.
3- Wege-Verteiler
Mit integriertem Vorfilter
Für eine extra lange Lebensdauer.
Drei unabhängig voneinander regulierbare Wasserausgänge
Separate Nutzung von drei Wasserausgängen an einem Wasserhahn.
Hochwertige Messing Linie
Die Messing Linie von Kärcher ist für den semi-professionellen Einsatz in Ihrem Garten Gold wert. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren besonderen Komfort und eine lange Lebensdauer auch bei starker Beanspruchung.
