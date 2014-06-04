La méthode d’arrosage intelligente: Kärcher Rain System ®

Haies, parterres de fleurs, arbustes ou plantes aromatiques, chaque plante est approvisionnée en eau de manière individuelle et selon ses besoins par le système d'arrosage intelligent de Kärcher.

Le système d'arrosage Kärcher Rain System® allie les avantages du goutte à goutte et de l'arrosage traditionnel. Ce système fonctionne à une pression maximale de 4 bar et se compose d'un tuyau en PVC de 1/2", de goutteurs et de micro-asperseurs. Il est également possible d'ajouter des réducteurs de pression et des filtres de protection contre les surcharges de pression et les particules de saleté.

Le système Kärcher Rain System™ peut être personnalisé pour adapter l'arrosage à tous les jardins et fonctionne parfaitement avec le programmateur d'arrosage pour l'arrosage automatique.