Kärcher Rain System®
La pluie sur commande! Le Kärcher Rain System® est idéal pour l'intégration dans les haies, les arbustes, les potagers et les parterres de fleurs. L'eau est amenée exactement au bon endroit, sans en perdre une goutte, pour un arrosage aussi écologique qu'économique. Le Kärcher Rain System® allie les avantages du goutte à goutte et de l'arrosage classique.
Produits
Notre système d’arrosage en un clin d’œil
Découvrez les nombreuses possibilités d'utilisation de nos produits pour le jardin.
La méthode d’arrosage intelligente: Kärcher Rain System®
Haies, parterres de fleurs, arbustes ou plantes aromatiques, chaque plante est approvisionnée en eau de manière individuelle et selon ses besoins par le système d'arrosage intelligent de Kärcher.
Le système d'arrosage Kärcher Rain System® allie les avantages du goutte à goutte et de l'arrosage traditionnel. Ce système fonctionne à une pression maximale de 4 bar et se compose d'un tuyau en PVC de 1/2", de goutteurs et de micro-asperseurs. Il est également possible d'ajouter des réducteurs de pression et des filtres de protection contre les surcharges de pression et les particules de saleté.
Le système Kärcher Rain System™ peut être personnalisé pour adapter l'arrosage à tous les jardins et fonctionne parfaitement avec le programmateur d'arrosage pour l'arrosage automatique.
Kit d'arrosage pour jardinières KRS®
Système personnalisable pour l'arrosage pratique et efficace de jusqu'à 15 pots et jardinières sur les terrasses et balcons.
Arrosage goutte-à-goutte efficace
Arrosage fiable le long des plantes avec le tuyau micro-poreux Kärcher. Parfait pour les plantations jusqu'à 50 mètres de long.
Arrosage sur mesure
Goutteur avec réglage du débit pour un arrosage ciblé, directement au pied de la plante.
Zone d'arrosage
Micro-asperseurs avec trois formes d'arrosage différentes (90°, 180°, 360°) et quantité d'eau réglable.
Consulting @Home
Ton oasis de bien-être te tient à cœur et tu as des questions sur l'entretien du jardin et l'arrosage ? Alors tu es à la bonne adresse ! Nos experts viennent directement chez toi et t'apportent leurs connaissances. Profite dès maintenant d'un conseil individuel adapté à tes besoins.
