Die intelligente Art der Bewässerung: Kärcher Rain System ®

Egal ob Hecken, Blumenbeete, Büsche oder Kräuter - das intelligente Bewässerungssystem von Kärcher versorgt jede Pflanze individuell und bedarfsorientiert.



Das Bewässerungssystem Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das System arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und einem 1/2"-PVC-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten. Druckminderer und Filter zum Schutz vor Drucküberlastung und Schmutzpartikeln können zusätzlich eingebaut werden.

Das Kärcher Rain System™ lässt sich bei der Bewässerung individuell an jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem Watertimer für eine automatische Bewässerung zusammen.