Kärcher Rain System®
Regen auf Bestellung! Das Kärcher Rain System® integriert sich ideal in Hecken, Büsche, Gemüse- und Blumenbeete. Das Wasser landet ohne Verlust umwelt- und budgetschonend genau dort, wo es gebraucht wird. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung.
Produkte
Unser Bewässerungssystem im Überblick
Entdecken Sie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Gartenprodukte.
Die intelligente Art der Bewässerung: Kärcher Rain System®
Egal ob Hecken, Blumenbeete, Büsche oder Kräuter - das intelligente Bewässerungssystem von Kärcher versorgt jede Pflanze individuell und bedarfsorientiert.
Das Bewässerungssystem Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das System arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und einem 1/2"-PVC-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten. Druckminderer und Filter zum Schutz vor Drucküberlastung und Schmutzpartikeln können zusätzlich eingebaut werden.
Das Kärcher Rain System™ lässt sich bei der Bewässerung individuell an jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem Watertimer für eine automatische Bewässerung zusammen.
KRS® Topfbewässerungsset
Individuell verlegbares System zur bequemen und effizienten Bewässerung von bis zu 15 Töpfen und Blumenkästen auf Terrasse und Balkon.
Effiziente Tropfbewässerung
Zuverlässige Bewässerung entlang der Pflanzen mit dem Kärcher Tropfschlauch. Geeignet für bis zu 50 m lange Bepflanzungen.
Gezielte Bewässerung
Tropfmanschette mit Mengenregulierung zur gezielten Bewässerung direkt an der Pflanze.
Flächenbewässerung
Sprühmanschetten mit drei verschiedenen Sprühbildern (360°, 180°, 90°) und einstellbarer Wassermenge.
Consulting @Home
Deine Wohlfühloase liegt dir am Herzen und du hast Fragen zur Gartenpflege und Bewässerung? Dann bist du bei uns genau richtig! Unsere Experten kommen direkt zu dir und bringen das Wissen gleich mit. Profitiere jetzt von einer individuellen Beratung nach deinen Bedürfnissen.
