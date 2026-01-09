RACCORDS ET LANCES
L'eau sous sa plus belle forme. Une irrigation optimale ne peut être obtenue que par des formes d'arrosage parfaitement ajustés. Avec sa large gamme de lances et de pistolets d'arrosage, Kärcher est sûr d'avoir la bonne solution pour chaque besoin. La forme d'arrosage et la quantité d'eau peuvent être ajustées avec précision d'une plante à l'autre, en fonction des besoins et de manière à ménager les plantes, ce qui garantit un soin exemplaire des plantes.
Produits
Des pistolets pour tous les besoins
Notre gamme de pistolets offre des solutions adaptées à tous les besoins. Les différentes formes d'arrossage permettent aussi bien l'arrosage facile des parterres de fleurs et plates-bandes que l'élimination des saletés grossières des terrasses ou du mobilier de jardin. Les pistolets sont donc parfaitement adaptés à la fois aux tâches d'arrosage et aux tâches de nettoyage.
Domaines d'application:
Pistolets de jardinage
Kärcher transforme l’arrosage du jardin en un plaisir pétillant. Découvrez notre pistolet d’arrosage métallique multifonctions. D’une qualité excellente et d’un design sophistiqué, ce pistolet propose 4 types de jet d’arrosage réglables. La technologie novatrice à membranes évite efficacement la formation de gouttes lors du changement de type d’arrosage ou de la coupure.
Un autre avantage: La poignée réglable individuellement est dotée de composants souples et confortables pour une prise en main optimale et ergonomique. Les éléments métalliques robustes du pistolet viennent souligner l’excellente qualité Kärcher et prolongent la durée de vie du produit.
Poignée tournante
La poignée tournante peut être adaptée de manière optimale aux préférences personnelles de l’utilisateur.
Sans gouttes
La technologie à double membrane assure une protection anti-gouttes fiable lors du changement de type d’arrosage et après la coupure.
La douche jardin et les lances d'arrosage
Durant les chaudes journées d'été, les personnes et les plantes désirent se rafraîchir. Avec la douche jardin et les lances d'arrosage Kärcher, n'importe quel jardin devient une oasis rafraîchissante en un rien de temps! La douche jardin à montage rapide convainc par son support stable et son rangement peu encombrant.
Pour les grands et les petits
Par simple pression sur un bouton, la hauteur de la douche jardin Kärcher peut être réglée confortablement d'une seule main entre 1.50 m et 2.20 m.
Polyvalente
La lance de douche Kärcher peut aussi être idéalement utilisée comme lance d'arrosage pour arroser les plantes.
Merveilleusement polyvalente
En combinaison avec le support mural, la lance d'arrosage se transforme en douche jardin en un tour de main.
Le maniement à une main
Réglage du débit d'eau à une main sur la lance d'arrosage et fonction ON / OFF.
Consulting @Home
Ton oasis de bien-être te tient à cœur et tu as des questions sur l'entretien du jardin et l'arrosage ? Alors tu es à la bonne adresse ! Nos experts viennent directement chez toi et t'apportent leurs connaissances. Profite dès maintenant d'un conseil individuel adapté à tes besoins.
