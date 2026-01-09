RACCORDS ET LANCES

L'eau sous sa plus belle forme. Une irrigation optimale ne peut être obtenue que par des formes d'arrosage parfaitement ajustés. Avec sa large gamme de lances et de pistolets d'arrosage, Kärcher est sûr d'avoir la bonne solution pour chaque besoin. La forme d'arrosage et la quantité d'eau peuvent être ajustées avec précision d'une plante à l'autre, en fonction des besoins et de manière à ménager les plantes, ce qui garantit un soin exemplaire des plantes.

Produits

0 Produits

Des pistolets pour tous les besoins

Notre gamme de pistolets offre des solutions adaptées à tous les besoins. Les différentes formes d'arrossage permettent aussi bien l'arrosage facile des parterres de fleurs et plates-bandes que l'élimination des saletés grossières des terrasses ou du mobilier de jardin. Les pistolets sont donc parfaitement adaptés à la fois aux tâches d'arrosage et aux tâches de nettoyage.

 

Domaines d'application:

Domaines d'application des pistolets

Pistolets de jardinage

Kärcher transforme l’arrosage du jardin en un plaisir pétillant. Découvrez notre pistolet d’arrosage métallique multifonctions. D’une qualité excellente et d’un design sophistiqué, ce pistolet propose 4 types de jet d’arrosage réglables. La technologie novatrice à membranes évite efficacement la formation de gouttes lors du changement de type d’arrosage ou de la coupure.

Un autre avantage: La poignée réglable individuellement est dotée de composants souples et confortables pour une prise en main optimale et ergonomique. Les éléments métalliques robustes du pistolet viennent souligner l’excellente qualité Kärcher et prolongent la durée de vie du produit.

Poignée tournante

Poignée tournante

La poignée tournante peut être adaptée de manière optimale aux préférences personnelles de l’utilisateur.

Sans gouttes

Sans gouttes

La technologie à double membrane assure une protection anti-gouttes fiable lors du changement de type d’arrosage et après la coupure.

Raccords & lances Kärcher

La douche jardin et les lances d'arrosage

Durant les chaudes journées d'été, les personnes et les plantes désirent se rafraîchir. Avec la douche jardin et les lances d'arrosage Kärcher, n'importe quel jardin devient une oasis rafraîchissante en un rien de temps! La douche jardin à montage rapide convainc par son support stable et son rangement peu encombrant.

La douche jardin et les lances d'arrosage
Pour les grands et les petits

Pour les grands et les petits

Par simple pression sur un bouton, la hauteur de la douche jardin Kärcher peut être réglée confortablement d'une seule main entre 1.50 m et 2.20 m.

Polyvalente

Polyvalente

La lance de douche Kärcher peut aussi être idéalement utilisée comme lance d'arrosage pour arroser les plantes.

Merveilleusement polyvalente

Merveilleusement polyvalente

En combinaison avec le support mural, la lance d'arrosage se transforme en douche jardin en un tour de main.

Le maniement à une main

Le maniement à une main

Réglage du débit d'eau à une main sur la lance d'arrosage et fonction ON / OFF.

Kärcher Consulting @home

Consulting @Home

Ton oasis de bien-être te tient à cœur et tu as des questions sur l'entretien du jardin et l'arrosage ? Alors tu es à la bonne adresse ! Nos experts viennent directement chez toi et t'apportent leurs connaissances. Profite dès maintenant d'un conseil individuel adapté à tes besoins.

Jetzt bestellen
Avantages dans la boutique en ligne Kärcher

Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher

√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet

√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite

√ Livraison gratuite dès CHF 50.00

√ Moyens de paiement sécurisé

√ Commande sécurisée via SSL

√ Traitement simple des réparations via Clair et net

√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange

Informations boutique en ligne

Conseil, service et vente

Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.

Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!

Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.

Recherche de revendeur
Contacter Kärcher
S’abonner à la newsletter
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Découvrez les brochures
Découvrez le newsroom