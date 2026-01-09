Pistolets de jardinage

Kärcher transforme l’arrosage du jardin en un plaisir pétillant. Découvrez notre pistolet d’arrosage métallique multifonctions. D’une qualité excellente et d’un design sophistiqué, ce pistolet propose 4 types de jet d’arrosage réglables. La technologie novatrice à membranes évite efficacement la formation de gouttes lors du changement de type d’arrosage ou de la coupure.

Un autre avantage: La poignée réglable individuellement est dotée de composants souples et confortables pour une prise en main optimale et ergonomique. Les éléments métalliques robustes du pistolet viennent souligner l’excellente qualité Kärcher et prolongent la durée de vie du produit.