SPRITZEN UND GIESSSTÄBE
Wasser in seiner schönsten Form. Eine optimale Bewässerung lässt sich nur durch perfekt eingestellte Sprühbilder erreichen. Mit seinem vielfältigen Angebot an Gartenspritzen und Giessstäben bietet Kärcher garantiert für jeden Bedarf die passende Lösung. Sprühbild und Wassermenge lassen sich von Pflanze zu Pflanze präzise, bedarfsgerecht und pflanzenschonend einstellen und sorgen so für eine mustergültige Pflanzenpflege.
Produkte
Passende Spritzen für jeden Bedarf
Unsere Spritzen-Range bietet für jeden Bedarf die passende Lösung. So können dank der Einstellung verschiedener Sprühbilder unter anderem Blumen- und Pflanzenbeete einfach bewässert, aber auch Terrassen oder Gartenmöbel von grobem Dreck befreit werden. Deshalb sind die Spritzen sowohl für Bewässerungs- als auch für Reinigungsaufgaben bestens geeignet.
Anwendungsgebiete:
Gartenspritzen
Mit Kärcher wird die Gartenbewässerung zum rundum spritzigen Vergnügen! Entdecken Sie zum Beispiel unsere Metall-Multifunktions-Spritzpistole. Die hochwertige Pistole in anspruchsvollem Design bietet 4 einrastbare Sprühbilder. Die innovative Membrantechnologie sorgt dafür, dass das Nachtropfen sowohl beim Sprühbildwechsel als auch beim Ausschalten verhindert wird.
Weiterer Pluspunkt: Der individuell einstellbare Griff ist mit komfortablen Weichkomponenten versehen und liegt optimal in der Hand. Die robusten Metallelemente an der Pistole unterstreichen die hohe Kärcher Qualität zusätzlich und verlängern die ohnehin hohe Produktlebensdauer.
Drehbarer Griff
Der drehbare Griff kann optimal auf die individuellen Vorlieben des Anwenders eingestellt werden.
Tropfsicher
Die doppelte Membrantechnologie sorgt für zuverlässigen Tropfschutz bei Sprühbildwechsel und nach dem Abschalten.
Gartendusche und Giessstäbe
An heissen Sommertagen sehnen sich Menschen und Pflanzen nach Abkühlung. Mit der Kärcher Gartendusche und den Kärcher Giessstäben wird jeder Garten im Handumdrehen zur erfrischenden Oase! Die schnell aufgebaute Gartendusche überzeugt durch ein stabiles Stativ und die Platz sparende Verstaubarkeit.
Für Gross und Klein
Auf Knopfdruck lässt sich die Duschhöhe der Kärcher Gartendusche bequem mit einer Hand zwischen 1.50 m und 2.20 m einstellen.
Vielseitig einsetzbar
Der Kärcher Duschstab lässt sich auch als Giessstab zur Pflanzenbewässerung ideal einsetzen.
Wunderbar wandelbar
In Verbindung mit der Wandhalterung wird der Giessstab im Handumdrehen zur Gartendusche umfunktioniert.
Einhand-Bedienung
Einstellung der Wassermenge am Giessstab mit einer Hand und ON / OFF-Funktion.
