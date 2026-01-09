SPRITZEN UND GIESSSTÄBE

Wasser in seiner schönsten Form. Eine optimale Bewässerung lässt sich nur durch perfekt eingestellte Sprühbilder erreichen. Mit seinem vielfältigen Angebot an Gartenspritzen und Giessstäben bietet Kärcher garantiert für jeden Bedarf die passende Lösung. Sprühbild und Wassermenge lassen sich von Pflanze zu Pflanze präzise, bedarfsgerecht und pflanzenschonend einstellen und sorgen so für eine mustergültige Pflanzenpflege.

Passende Spritzen für jeden Bedarf

Unsere Spritzen-Range bietet für jeden Bedarf die passende Lösung. So können dank der Einstellung verschiedener Sprühbilder unter anderem Blumen- und Pflanzenbeete einfach bewässert, aber auch Terrassen oder Gartenmöbel von grobem Dreck befreit werden. Deshalb sind die Spritzen sowohl für Bewässerungs- als auch für Reinigungsaufgaben bestens geeignet.

 

Anwendungsgebiete:

Anwednungsgebiete Spritzen und Giessstäbe

Gartenspritzen

Mit Kärcher wird die Gartenbewässerung zum rundum spritzigen Vergnügen! Entdecken Sie zum Beispiel unsere Metall-Multifunktions-Spritzpistole. Die hochwertige Pistole in anspruchsvollem Design bietet 4 einrastbare Sprühbilder. Die innovative Membrantechnologie sorgt dafür, dass das Nachtropfen sowohl beim Sprühbildwechsel als auch beim Ausschalten verhindert wird.


Weiterer Pluspunkt: Der individuell einstellbare Griff ist mit komfortablen Weichkomponenten versehen und liegt optimal in der Hand. Die robusten Metallelemente an der Pistole unterstreichen die hohe Kärcher Qualität zusätzlich und verlängern die ohnehin hohe Produktlebensdauer.

Drehbarer Griff

Drehbarer Griff

Der drehbare Griff kann optimal auf die individuellen Vorlieben des Anwenders eingestellt werden.

Tropfsicher

Tropfsicher

Die doppelte Membrantechnologie sorgt für zuverlässigen Tropfschutz bei Sprühbildwechsel und nach dem Abschalten.

Kärcher Spritzen & Giessstäbe

Gartendusche und Giessstäbe

An heissen Sommertagen sehnen sich Menschen und Pflanzen nach Abkühlung. Mit der Kärcher Gartendusche und den Kärcher Giessstäben wird jeder Garten im Handumdrehen zur erfrischenden Oase! Die schnell aufgebaute Gartendusche überzeugt durch ein stabiles Stativ und die Platz sparende Verstaubarkeit.

Gartendusche und Giessstäbe
Für Gross und Klein

Für Gross und Klein

Auf Knopfdruck lässt sich die Duschhöhe der Kärcher Gartendusche bequem mit einer Hand zwischen 1.50 m und 2.20 m einstellen.

Vielseitig einsetzbar

Vielseitig einsetzbar

Der Kärcher Duschstab lässt sich auch als Giessstab zur Pflanzenbewässerung ideal einsetzen.

Wunderbar wandelbar

Wunderbar wandelbar

In Verbindung mit der Wandhalterung wird der Giessstab im Handumdrehen zur Gartendusche umfunktioniert.

Einhand-Bedienung

Einhand-Bedienung

Einstellung der Wassermenge am Giessstab mit einer Hand und ON / OFF-Funktion.

Kärcher Consulting @home

Consulting @Home

Deine Wohlfühloase liegt dir am Herzen und du hast Fragen zur Gartenpflege und Bewässerung? Dann bist du bei uns genau richtig! Unsere Experten kommen direkt zu dir und bringen das Wissen gleich mit. Profitiere jetzt von einer individuellen Beratung nach deinen Bedürfnissen.

Jetzt bestellen
