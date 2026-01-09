Gartenspritzen

Mit Kärcher wird die Gartenbewässerung zum rundum spritzigen Vergnügen! Entdecken Sie zum Beispiel unsere Metall-Multifunktions-Spritzpistole. Die hochwertige Pistole in anspruchsvollem Design bietet 4 einrastbare Sprühbilder. Die innovative Membrantechnologie sorgt dafür, dass das Nachtropfen sowohl beim Sprühbildwechsel als auch beim Ausschalten verhindert wird.



Weiterer Pluspunkt: Der individuell einstellbare Griff ist mit komfortablen Weichkomponenten versehen und liegt optimal in der Hand. Die robusten Metallelemente an der Pistole unterstreichen die hohe Kärcher Qualität zusätzlich und verlängern die ohnehin hohe Produktlebensdauer.