Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium
Mit der hochwertigen Multifunktions-Spritzpistole aus langlebigem Metall lassen sich unterschiedlichste Pflanzen bedarfsgerecht bewässern. Inkl. drehbarem Griff und tropfsicherem Sprühkopf.
Die Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium aus hochwertigen Metallelementen ist extrem robust und daher auch besonders langlebig. Ihre 4 Sprühbilder Brause, horizontaler Flachstrahl, Perlstrahl und feiner Sprühnebel machen sie zum Multitalent für die Bewässerung verschiedener Pflanzen mit individuellen Bedürfnissen. Der sanfte Sprühnebel eignet sich perfekt für empfindliche Pflanzen, während mit der Brause idealerweise Pflanzen- und Blumenbeete bewässert werden können. Mit dem horizontalen Flachstrahl lassen sich beispielsweise leicht verschmutzte Flächen säubern. Und der Perlstrahl ermöglicht einen hohen Wasserdurchfluss, der gut zum Befüllen von Behältern genutzt werden kann. Für einen tropfsicheren Einsatz sorgt die neuartige, von Kärcher entwickelte Membrantechnologie am Sprühkopf. Ebenfalls exklusiv bei Kärcher: Der drehbare Griff, mit dem der arretierbare Auslöser nach vorne oder hinten gerichtet werden kann, liegt sehr gut in der Hand und ermöglicht einen individuellen Bedienkomfort. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Merkmale und Vorteile
Spezielle Membrantechnologie
- Sichert tropfsicheren Einsatz während des Sprühbildwechsels sowie nach Stopp des Wassers.
Drehbarer Griff
- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.
Ergonomisches Regulierventil
- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.
Einfache Arretierung des Auslösegriffs
- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.
Vier auswählbare Sprühbilder mit Einrastfunktion: Brause, horizontaler Flachstrahl, Perlstrahl, Sprühnebel
- Für jedes Anwendungsgebiet das richtige Sprühbild.
Weichkunststoffelemente
- Für Rutschfestigkeit, mehr Komfort und zum Schutz vor Schäden.
Verarbeitung hochwertiger Metallelemente
- Für extrahohe Robustheit und eine lange Lebensdauer.
Selbstentleerung
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Abnehmbare Brausenscheibe
- Zur Reinigung der Membran und von verstopften Düsen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|250 x 70 x 130
Ausstattung
- Anzahl an Sprühbildern: 4
- Drehbarer Griff
- Arretierung am Griff
- Wassermengenregulierung
- Selbstentleerungsfunktion
- Weichkunststoffelemente
- Metall
- Sprühbild: Sprühnebel
- Sprühbild: Horizontaler Flachstrahl
- Sprühbild: Perlstrahl
- Sprühbild: Brause
Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.