Die Fasspumpe BP 1 Barrel ist der perfekte Gießkannenersatz. Mit ihr wird die Bewässerung zum Kinderspiel und das Tragen schwerer Gießkannen ist passé. Doch nicht nur der Rücken wird geschont. Auch der Geldbeutel kommt mit dieser Bewässerungspumpe bestens weg. Dank kostenlosem, nährstoffreichem Regenwasser aus der Regentonne, wird teures Trinkwasser gespart. Im Set enthalten sind 15 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch, eine Spritzpistole sowie Universal-Schlauchkupplungen (einmal inkl. Aqua Stop). Die Fasspumpe ist anschlussfertig und es kann direkt mit der Bewässerung gestartet werden. Die innovative Fassrandbefestigung sorgt für perfekten Halt und gewährleistet eine effektive Gartenbewässerung, die sich auszahlt. Zudem befindet sich an der Fassrandhalterung ein integrierter Ein-/Ausschalter mit dem sich die Pumpe bequem, zeit- und energiesparend ein- und auch wieder ausschalten lässt. Schwimmt der Schwimmerschalter im Wasser, regelt er die Pumpenaktivität je nach Wasserstand und schützt sie vor Trockenlauf. Dank des flexiblen Schlauchs an der Fassrandbefestigung lässt sich die Pumpe auf jede Fasshöhe individuell einstellen.