Fasspumpe BP1 Barrel Set
BP 1 Barrel Set - die innovative Fasspumpe mit Ein-/Ausschalter direkt am Fassrand. Sofort einsatzbereit dank mitgeliefertem Gartenschlauch-Set zur komfortablen Bewässerung mit Regenwasser.
Die Fasspumpe BP 1 Barrel ist der perfekte Gießkannenersatz. Mit ihr wird die Bewässerung zum Kinderspiel und das Tragen schwerer Gießkannen ist passé. Doch nicht nur der Rücken wird geschont. Auch der Geldbeutel kommt mit dieser Bewässerungspumpe bestens weg. Dank kostenlosem, nährstoffreichem Regenwasser aus der Regentonne, wird teures Trinkwasser gespart. Im Set enthalten sind 15 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch, eine Spritzpistole sowie Universal-Schlauchkupplungen (einmal inkl. Aqua Stop). Die Fasspumpe ist anschlussfertig und es kann direkt mit der Bewässerung gestartet werden. Die innovative Fassrandbefestigung sorgt für perfekten Halt und gewährleistet eine effektive Gartenbewässerung, die sich auszahlt. Zudem befindet sich an der Fassrandhalterung ein integrierter Ein-/Ausschalter mit dem sich die Pumpe bequem, zeit- und energiesparend ein- und auch wieder ausschalten lässt. Schwimmt der Schwimmerschalter im Wasser, regelt er die Pumpenaktivität je nach Wasserstand und schützt sie vor Trockenlauf. Dank des flexiblen Schlauchs an der Fassrandbefestigung lässt sich die Pumpe auf jede Fasshöhe individuell einstellen.
Merkmale und Vorteile
Anschlussfertiges SetIdeales Bewässerungs-Set für Einsteiger dank mitgeliefertem Gartenschlauch-Set.
Integrierter Ein-/Ausschalter im SchwimmerschalterFür eine komfortable Bedienung der Pumpe direkt an der Halterung.
Integrierter VorfilterSchützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit die Lebensdauer und Funktionssicherheit.
Einfach und komfortabel
- Der perfekte Gießkannenersatz: für eine rücken- und budgetschonende Regenwassernutzung.
Flexible Fassrandbefestigung
- Perfekter Halt an jedem Fass dank höchster Passgenauigkeit.
Schwimmerschalter
- Zur wasserstandsabhängigen Regelung der Pumpenaktivität sowie zum Schutz vor Trockenlauf.
Verstellbare Schlauchlänge
- Perfekte Anpassung auf verschiedene Fasstiefen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|400
|Fördermenge max. (l/h)
|< 3800
|Förderhöhe (m)
|11
|Druck (bar)
|max. 1.1
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|135 x 170 x 520
Lieferumfang
- Bewässerungszubehör
Ausstattung
- Komfortabler Tragegriff
- Befestigungsmöglichkeit
- Längenverstellbarer Schlauch
- Inklusive Vorfilter
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- Regulier- und Absperrventil
- Einfache Definition der Schalthöhe: Ja
- Schwimmerschalter
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern