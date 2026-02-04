La pompe vide-fût BP 1 Barrel prête à être raccordée se substitue parfaitement à l'arrosoir traditionnel pour un arrosage confortable. Les arrosoirs lourds sont désormais du passé et votre dos sera ravi de même que votre budget. Arrosez désormais votre jardin sans efforts à l'eau pluviale gratuite et riche en substances nutritives à partir du récupérateur en économisant l'eau potable précieuse. Ce set comprend un flexible PrimoFlex® 1/2'' d'une longueur de 15 m, un pistolet d'arrosage ainsi que les raccords universels (dont un avec Aqua Stop). Sa fixation novatrice assure une parfaite prise au bord de tout type de récupérateur d'eau et une excellente efficacité d'arrosage. Cette fixation intègre aussi l'interrupteur on/off qui permet de mettre en marche/à l'arrêt la pompe de manière confortable pour un net gain de temps et une économie d'énergie. En contact avec l'eau, l'interrupteur à flotteur régule l'activité de la pompe en fonction du niveau d'eau et la protège contre la marche à sec. Grâce au tuyau flexible de la fixation au bord, la pompe peut être réglée à chaque hauteur de récupérateur d'eau.