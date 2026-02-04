Pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP1 Barrel Set
BP 1 Barrel Set – la pompe vide-fût novatrice avec interrupteur on/off au bord du récupérateur. Prêt à l'emploi grâce au kit d'arrosage incl. pour un arrosage confortable à l'eau pluviale.
La pompe vide-fût BP 1 Barrel prête à être raccordée se substitue parfaitement à l'arrosoir traditionnel pour un arrosage confortable. Les arrosoirs lourds sont désormais du passé et votre dos sera ravi de même que votre budget. Arrosez désormais votre jardin sans efforts à l'eau pluviale gratuite et riche en substances nutritives à partir du récupérateur en économisant l'eau potable précieuse. Ce set comprend un flexible PrimoFlex® 1/2'' d'une longueur de 15 m, un pistolet d'arrosage ainsi que les raccords universels (dont un avec Aqua Stop). Sa fixation novatrice assure une parfaite prise au bord de tout type de récupérateur d'eau et une excellente efficacité d'arrosage. Cette fixation intègre aussi l'interrupteur on/off qui permet de mettre en marche/à l'arrêt la pompe de manière confortable pour un net gain de temps et une économie d'énergie. En contact avec l'eau, l'interrupteur à flotteur régule l'activité de la pompe en fonction du niveau d'eau et la protège contre la marche à sec. Grâce au tuyau flexible de la fixation au bord, la pompe peut être réglée à chaque hauteur de récupérateur d'eau.
Caractéristiques et avantages
Set prêt à être raccordéSet d'arrosage idéal pour les débutants grâce au set de flexible de jardin livré.
Interrupteur marche/arrêt intégré dans l'interrupteur à flotteurPour un emploi pratique de la pompe directement sur le support.
Préfiltre intégréProtection de la pompe contre la pollution pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.
Simple et pratique
- Le remplacement parfait pour l'arrosoir: l'emploi de l'eau de pluie protège votre dos et votre porte-monnaie.
Fixation flexible au bord du récupérateur
- S'attache parfaitement à tout type de récupérateur d'eau grâce à la précision parfaite de mesure.
Interrupteur à flotteur
- Pour la régulation de l'activité de la pompe en fonction du niveau de l'eau ainsi que pour la protection contre la marche à sec.
Ajustement de la longueur du câble
- Adaptation parfaite aux différentes profondeurs de récupérateur d'eau.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|400
|Débit max. (l/h)
|< 3800
|Hauteur de refoulement (m)
|11
|Pression (bar)
|max. 1.1
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4.6
|Poids emballage inclus (kg)
|8.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|135 x 170 x 520
Inclus dans la livraison
- Accessoires d'arrosage
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Fixation possible
- Tuyau flexible à longueur réglable
- Avec préfiltre
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Interrupteur marche / arrêt
- Sélection facile de la hauteur d’enclenchement: oui
- Interrupteur à flotteur
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau