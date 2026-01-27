HR 4.30 Set
Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.
Einfach praktisch. Doppelt funktional. Dieser Schlauchträger dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. An der Wandhalterung können Spritzen und Gießstäbe immer griffbereit eingehängt werden. Der HR 4.30 ist einfach von der Halterung abnehmbar und dank des ergonomischen Griffs angenehm zu tragen. Mit Hilfe der freilaufenden Handkurbel lässt sich der Gartenschlauch mühelos aufrollen und kann ordentlich und schonend gelagert werden, ohne Knicke oder lästige Verwicklungen. Das Produkt punktet außerdem durch seine kompakte Bauweise, die hohe Standfestigkeit durch einen tiefgelagerten Schwerpunkt sowie 30 Meter Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze. Die Schlauchtrommel ist fertig montiert und sofort einsatzbereit. Zudem ist das Gerät UV- wie auch frostsicher und somit langlebig und unempfindlich im täglichen Gebrauch. Kärcher bietet 5 Jahre Garantie.
Merkmale und Vorteile
2-in-1-Funktion: Schlauchtrommel und Schlauchträger in einemAufbewahrung des Schlauchs an der Wand wie auch zum mobilen Einsatz in Ihrem Garten.
Praktische SpritzenhalterungSpritzen und Gießstäbe können praktisch an die Wandhalterung gehängt und komfortabel verstaut werden.
WandhalterungEinfache und schnelle Montage der praktischen Aufbewahrung.
Faltbare Handkurbel
- Platzsparende Aufbewahrung.
Kompakte Abmessung
- Gute Verstaubarkeit
Sofort einsatzbereit
- Bewässerungszubehör im Lieferumfang enthalten.
Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchlänge (m)
|30
|Schlauchkapazität (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Berstdruck (bar)
|24
|Schraubenabstand für Wandmontage (mm)
|160
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|363 x 475 x 500
Lieferumfang
- Schlauchkupplung: 3 Stück
- Schlauchkupplung mit Aqua Stop: 1 Stück
- G 3/4-Hahnanschluss mit G 1/2-Reduzierstück: 1 Stück
- Spritze: 1 Stück
- Schlauch PrimoFlex 1/2": 30 m
Ausstattung
- Set
- Spritzenhalterung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
- Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel
Kompatible Geräte
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Edition Home
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
- KHB 6 Battery Limited Edition
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Kleine bis mittelgroße Flächen
HR 4.30 Set Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.