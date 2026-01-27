HR 4.30 Set

Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.

Einfach praktisch. Doppelt funktional. Dieser Schlauchträger dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. An der Wandhalterung können Spritzen und Gießstäbe immer griffbereit eingehängt werden. Der HR 4.30 ist einfach von der Halterung abnehmbar und dank des ergonomischen Griffs angenehm zu tragen. Mit Hilfe der freilaufenden Handkurbel lässt sich der Gartenschlauch mühelos aufrollen und kann ordentlich und schonend gelagert werden, ohne Knicke oder lästige Verwicklungen. Das Produkt punktet außerdem durch seine kompakte Bauweise, die hohe Standfestigkeit durch einen tiefgelagerten Schwerpunkt sowie 30 Meter Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze. Die Schlauchtrommel ist fertig montiert und sofort einsatzbereit. Zudem ist das Gerät UV- wie auch frostsicher und somit langlebig und unempfindlich im täglichen Gebrauch. Kärcher bietet 5 Jahre Garantie.

Merkmale und Vorteile
HR 4.30 Set: 2-in-1-Funktion: Schlauchtrommel und Schlauchträger in einem
Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand wie auch zum mobilen Einsatz in Ihrem Garten.
HR 4.30 Set: Praktische Spritzenhalterung
Spritzen und Gießstäbe können praktisch an die Wandhalterung gehängt und komfortabel verstaut werden.
HR 4.30 Set: Wandhalterung
Einfache und schnelle Montage der praktischen Aufbewahrung.
Faltbare Handkurbel
  • Platzsparende Aufbewahrung.
Kompakte Abmessung
  • Gute Verstaubarkeit
Sofort einsatzbereit
  • Bewässerungszubehör im Lieferumfang enthalten.
Abgewinkelter Schlauchanschluss
  • Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss.
Spezifikationen

Technische Daten

Schlauchlänge (m) 30
Schlauchkapazität (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Berstdruck (bar) 24
Schraubenabstand für Wandmontage (mm) 160
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 6.9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 363 x 475 x 500

Lieferumfang

  • Schlauchkupplung: 3 Stück
  • Schlauchkupplung mit Aqua Stop: 1 Stück
  • G 3/4-Hahnanschluss mit G 1/2-Reduzierstück: 1 Stück
  • Spritze: 1 Stück
  • Schlauch PrimoFlex 1/2": 30 m

Ausstattung

  • Set
  • Spritzenhalterung
  • Sprühbild: Kegelstrahl
  • Sprühbild: Punktstrahl
  • Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel
Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Kleine bis mittelgroße Flächen
Zubehör
HR 4.30 Set Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.