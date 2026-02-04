Handheld Cleaner KHB 6 Plus Battery Set MJ
Effektiv, mobil und dank 5-in-1-Multi Jet-Düse besonders vielseitig einsetzbar: der leichte Akku-Mitteldruckreiniger KHB 6 Battery Set MJ inkl. Ansaugschlauch, 18-V-Wechselakku u. Ladegerät.
Kein Stromanschluss? Kein Problem! Der leichte, handgehaltene Akku-Mitteldruckreiniger KHB 6 Plus Battery Set MJ der 18 V Kärcher Battery-Plattform reinigt unabhängig vom Stromnetz praktisch alles rund ums Haus. Im Lieferumfang sind ein Ansaugschlauch und ein platzsparender Falteimer enthalten, so kann mobil und ohne Wasseranschluss gereinigt werden. Dabei ist auch die Nutzung von natürlichen Wasserquellen wie Regenwasser möglich. Die in diesem Set enthaltene 5-in-1-Multi Jet-Düse MJ 24 macht vielseitige Einsatzmöglichkeiten besonders komfortabel. Die Auswahl von Punktstrahl, Flachstrahl, Spülstrahl, Nebelstrahl oder Gießstrahl erfolgt im Handumdrehen, ein Wechsel von Düse oder Strahlrohr ist nicht erforderlich. Optionales Zubehör wie eine Waschbürste oder Schaumdüse verbessert die Reinigungswirkung, wenn Wasser alleine nicht ausreicht.
Merkmale und Vorteile
Mobile ReinigungUnabhängig von der Stromquelle dank Akkutechnologie. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Ansaugschlauchs unabhängig vom Wasseranschluss.
Effizienter und ideal abgestimmter MitteldruckMaximal 24 bar für eine effiziente, mobile und einfache Reinigung zwischendurch. Das MJ 24 Handheld vereint 5 Düsen in einem Strahlrohr – zum Reinigen und Bewässern. Reinigt auch sensible Oberflächen schonend, sicher und zuverlässig.
Leichtes und innovatives GerätedesignMaximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Reinigung. Handgehaltener Akku-Mitteldruckreiniger für die Reinigung zwischendurch.
Zubehör für vielseitige Anwendungen
- Für Treppen und kleinere Flächen: der PS 20 Handheld.
- Für schwer erreichbare Stellen: das 360°-Gelenk des VJ 24 Handheld.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Druck (bar)
|max. 24
|Druckbereich
|Mitteldruck
|Fördermenge (l/h)
|max. 200
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|302 x 89 x 265
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
- MJ 24 5-in-1 Multi Jet
- faltbarer Wassertank
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Strahlrohr: Lang
- Integrierter Wasserfilter
- Gerätefilter
- SH 5 Saugschlauch
Anwendungsgebiete
- Blumenkübel
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Mülltonnen
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Fahrräder
- Zäune
- Gartenspielzeug
KHB 6 Plus Battery Set MJ Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.