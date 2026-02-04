Pistolet de nettoyage sans fil KHB 6 Plus Battery Set MJ
Efficace, mobile et particulièrement polyvalent grâce à sa buse multi-jets 5 en 1 : le nettoyeur sans fil moyenne pression léger KHB 6 Battery Set MJ avec tuyau d'aspiration, batterie interchangeable 18 V et chargeur.
Pas de prise de courant ? Aucun problème ! Le nettoyeur sans fil moyenne pression KHB 6 Plus Battery Set MJ portable et léger de la plateforme Battery 18 V Kärcher permet de nettoyer pratiquement tout à l'extérieur de la maison, sans dépendre du réseau électrique. Il est livré avec un tuyau d'aspiration et un seau pliant peu encombrant, ce qui permet un nettoyage mobile et sans raccordement à l'eau. Il peut également utiliser des sources d'eau naturelles comme l'eau de pluie. La buse multi-jets MJ 24 5 en 1 incluse dans ce kit rend les utilisations polyvalentes particulièrement confortables. La sélection du jet crayon, du jet plat, du jet de rinçage, du jet brouillard ou du jet d'arrosage se fait en un clin d'œil, sans changement de buse ni de lance d'arrosage. Des accessoires en option, comme une brosse ou un canon à mousse, améliorent le pouvoir nettoyant lorsque l'eau seule ne suffit pas.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobileIndépendant des sources de courant grâce à la technologie sans fil. Indépendant de toute arrivée d'eau grâce au flexible d'aspiration inclus.
Moyenne pression efficace et idéalement adaptéeUn maximum de 24 bar pour un nettoyage d'appoint efficace, mobile et facile. 5 buses réunies en une seule lance d'arrosage avec la MJ 24 portable – pour nettoyer et arroser. Permet un nettoyage en douceur, sécurisé et fiable, y compris des surfaces délicates.
Design léger et innovant de l'appareilLiberté de mouvement et flexibilité maximales lors du nettoyage. Nettoyeur moyenne pression portable sans fil pour le nettoyage d'appoint.
Des accessoires pour des utilisations variées
- Pour les escaliers et les petites superficies : le PS 20 portable.
- Pour les endroits difficiles d'accès : le joint flexible ajustable à 360° du VJ 24 portable.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|max. 24
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit (l/h)
|max. 200
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|1.3
|Poids emballage inclus (kg)
|4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|302 x 89 x 265
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
- Lance d'arrosage Multi Jet MJ 24 5 en 1
- Réservoir à eau pliable
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Lance d'arrosage: long
- Filtre à eau intégré
- Filtre de l'appareil
- Flexible d'aspiration SH 5
Domaines d'utilisation
- Bac à fleurs
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Poubelles
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Vélos
- Clôtures
- Jouet de jardin
