Handheld Cleaner KHB 4-18 Plus
Unkompliziertes Saubermachen mit dem handgehaltenen Druckreiniger: durch Falttank und Ansaugschlauch absolut mobil einsetzbar. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Saubermachen kann so unkompliziert sein mit dem handgehaltenen Druckreiniger. Das handliche und kompakte Gerät kann ohne lange Vorbereitungszeit direkt für die Reinigung zwischendurch eingesetzt werden. Mit der schonenden Flachstrahldüse werden Gartenmöbel, Spielzeuge, Mülltonnen und viele weitere Gegenstände und Oberflächen im Handumdrehen von Schmutz befreit. Inklusive Falttank und Ansaugschlauch absolut mobil einsetzbar. Das breite Angebot an optional erhältlichen Zubehören wie Schaumdüse, Waschbürste und 5-in-1 Düse ermöglicht weitere Anwendungen. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuReal Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Effizienter und ideal abgestimmter Mitteldruck21 bar Druck für eine effiziente, mobile und einfache Reinigung zwischendurch. Einfach austauschbare Quick Connect-Düsen. Flachstrahldüse für schonende Reinigung im Lieferumfang enthalten.
Leichtes und kompaktes GerätedesignMaximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Reinigung. Handgehaltener Akku-Mitteldruckreiniger für die Reinigung zwischendurch. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Ansaugschlauchs unabhängig vom Wasseranschluss.
Zubehör für vielseitige Anwendungen
- Für Treppen und kleinere Flächen: der PS 20 Handheld.
- Das MJ 24 Handheld vereint 5 Düsen in einem Strahlrohr – zum Reinigen und Bewässern.
- Für schwer erreichbare Stellen: das 360°-Gelenk des VJ 24 Handheld.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Druck (bar)
|21
|Druckbereich
|Mitteldruck
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Fördermenge (l/h)
|max. 170
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|14 (2,5 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|292 x 89 x 228
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
- faltbarer Wassertank
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Strahlrohr: Lang
- Flachstrahldüse
- Integrierter Wasserfilter
- Gerätefilter
- SH 5 Saugschlauch
Videos
Anwendungsgebiete
- Blumenkübel
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Mülltonnen
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Fahrräder
- Zäune
- Gartenspielzeug
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
KHB 4-18 Plus Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.