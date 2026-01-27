HR 4.30 Set
À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d’arrosage mobile : le kit HR 4.30 avec un tuyau de 30 m, des accessoires et le porte-pistolet inclus, offre les deux fonctions pour un arrosage ultra flexible.
Simplement pratique. Double fonction. Cette station d’arrosage sert à la fois de support de rangement mural pour le tuyau d’arrosage mais aussi de chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin. Le support mural permet d’avoir toujours les pistolets et les lances d’arrosage à portée de main. La HR 4.30 se retire sans peine de son support et est facile à transporter grâce à la poignée ergonomique. La manivelle qui tourne librement permet d’enrouler le tuyau d’arrosage sans effort et de le ranger soigneusement et de manière ordonnée, sans le plier et sans manipulations fastidieuses. Le produit se distingue en outre par son format compact et une grande stabilité grâce au centre de gravité très bas, ainsi qu’un tuyau d’arrosage de 30 mètres, des raccords, un adaptateur pour robinet et un pistolet d’arrosage. L’enrouleur de flexible est livré déjà monté et prêt à l’emploi. De plus, l’appareil est protégé contre les UV et le gel, ce qui lui assure une durée de vie prolongée et une robustesse à toute épreuve pour l’usage quotidien. Kärcher propose une garantie de 5 ans.
Caractéristiques et avantages
Fonction 2 en 1 : à la fois enrouleur de flexible et station d’arrosageRangement du tuyau d’arrosage au mur tout comme un usage mobile dans votre jardin.
Porte-pistolet pratiqueLes pistolets et les lances d’arrosage peuvent être aisément accrochés au support mural et rangés confortablement.
Support muralMontage facile et rapide de ce support pratique.
Manivelle repliable
- Rangement compact.
Dimensions compactes
- Peut être rangé facilement
Prêt à l'emploi
- Accessoires d’arrosage compris dans la livraison.
Raccord de flexible angulaire
- Empêche que le tuyau d’arrosage ne se torde et se plie pour un débit d’eau maximal.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|30
|Capacité du flexible (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Écart entre les vis pour le montage mural (mm)
|160
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2
|Poids emballage inclus (kg)
|6.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|363 x 475 x 500
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Lance d’arrosage: 1 Pièce(s)
- Flexible PrimoFlex 1/2": 30 m
Équipement
- Kit
- Porte-pistolet
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Support mural avec vis et chevilles
Appareils compatibles
- K 4 Silent Home
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K5 Full Control
- KHB 6 Battery Limited Edition
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Petites et moyennes surfaces
Pièces de rechange HR 4.30 Set
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.