Pistolet de nettoyage sans fil KHB 4-18 Plus Battery Set
Nettoyage simple avec le pistolet de nettoyage portable : une utilisation entièrement mobile grâce au réservoir pliant et au tuyau d'aspiration ; batterie interchangeable 18 V et chargeur inclus.
Facilite le nettoyage : le pistolet de nettoyage maniable et compact peut être utilisé directement pour les nettoyages d'appoint sans préparation chronophage. La buse à jet plat débarrasse le mobilier de jardin, les jouets, les poubelles ainsi que de nombreux autres objets et surfaces des saletés – en douceur et en un clin d'œil. Utilisation entièrement mobile grâce au réservoir pliant et au tuyau d'aspiration inclus. La vaste gamme d'accessoires proposés en option tels que le canon à mousse, la brosse et la buse 5 en 1 permet des applications supplémentaires. Une batterie interchangeable 18 volts ainsi qu'un chargeur sont également inclus.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 VTechnologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Moyenne pression efficace et idéalement adaptée21 bars de pression pour un nettoyage d'appoint efficace, mobile et facile. Buses Quick Connect faciles à changer. Buse à jet plat incluse pour un nettoyage en douceur.
Design léger et compact de l'appareilLiberté de mouvement et flexibilité maximales lors du nettoyage. Nettoyeur moyenne pression portable sans fil pour le nettoyage d'appoint. Indépendant de toute arrivée d'eau grâce au flexible d'aspiration inclus.
Des accessoires pour des utilisations variées
- Pour les escaliers et les petites superficies : le PS 20 portable.
- 5 buses réunies en une seule lance d'arrosage avec la MJ 24 portable – pour nettoyer et arroser.
- Pour les endroits difficiles d'accès : le joint flexible ajustable à 360° du VJ 24 portable.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|21
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Débit (l/h)
|max. 170
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2.5
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|14 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0.5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1.3
|Poids emballage inclus (kg)
|3.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|292 x 89 x 228
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
- Réservoir à eau pliable
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Lance d'arrosage: long
- Buse à jet plat
- Filtre à eau intégré
- Filtre de l'appareil
- Flexible d'aspiration SH 5
Domaines d'utilisation
- Bac à fleurs
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Poubelles
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Vélos
- Clôtures
- Jouet de jardin
