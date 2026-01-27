Pistolet de nettoyage sans fil KHB 6 Battery
Le nettoyeur moyenne pression portable sans fil et léger pour un nettoyage d'appoint rapide sans raccordement au secteur. La batterie interchangeable 18 V et le chargeur sont disponibles comme accessoires spéciaux.
Pas de prise de courant ? Pas de problème ! Le nettoyeur moyenne pression portable sans fil et léger KHB 6 Battery de la plateforme Kärcher Battery 18 V permet de nettoyer pratiquement tout autour de la maison sans dépendre du réseau électrique. Il suffit de raccorder le flexible pour commencer à travailler. La buse à jet plat permet de débarrasser le mobilier de jardin, les jouets et bien d'autres objets des salissures gênantes, rapidement et en douceur. Vos bacs à fleurs sont tachés de pollen et de terre ? Voilà une mission pour la buse rotative efficace qui vient aisément à bout des salissures importantes. Les deux buses sont incluses. La batterie de rechange est utilisable dans tous les appareils sans fil de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V. L'afficheur LCD de la batterie indique, grâce à la technologie temps réel, la capacité restante pendant l'utilisation, la charge et le stockage. La vaste gamme d'accessoires augmente davantage la polyvalence du KHB 6 Battery. Ainsi, un canon à mousse, une brosse et un flexible d'aspiration pour utiliser l'eau de sources alternatives sont par exemple disponibles en option.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 VTechnologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Moyenne pression efficace et idéalement adaptéeUn maximum de 24 bar pour un nettoyage d'appoint efficace, mobile et facile. Buses Quick Connect faciles à changer. Une buse à jet plat pour un nettoyage en douceur et une buse rotative pour les salissures plus importantes sont incluses.
Design léger et innovant de l'appareilLiberté de mouvement et flexibilité maximales lors du nettoyage. Nettoyeur moyenne pression portable sans fil pour le nettoyage d'appoint. Ne dépend d'aucune arrivée d'eau grâce au flexible d'aspiration disponible séparément.
Des accessoires pour des utilisations variées
- Pour les escaliers et les petites superficies : le PS 20 portable.
- La lance Multi Jet MJ 24 portable avec 5 buses différentes.
- Pour les endroits difficiles d'accès : le joint flexible ajustable à 360° du VJ 24 portable.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|max. 24
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit (l/h)
|max. 200
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|1.3
|Poids emballage inclus (kg)
|2.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|302 x 89 x 252
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
- Rotabuse DB 24
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Lance d'arrosage: long
- Buse à jet plat
- Filtre à eau intégré
- Filtre de l'appareil
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Bac à fleurs
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Poubelles
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Vélos
- Clôtures
- Jouet de jardin
