Handheld Cleaner KHB 6 Battery
Der leichte handgehaltene Akku-Mitteldruckreiniger für die schnelle Zwischenreinigung ohne Stromanschluss. Der 18-V-Wechselakku und das Ladegerät sind als Sonderzubehör erhältlich.
Kein Stromanschluss? Kein Problem! Der leichte handgehaltene Akku-Mitteldruckreiniger KHB 6 Battery der Kärcher 18 V Battery-Plattform reinigt unabhängig vom Stromnetz praktisch alles rund ums Haus. Einfach den Schlauch anschließen und los geht’s. Mit der schonenden Flachstrahldüse werden Gartenmöbel, Spielzeug und vieles mehr schnell von lästigem Schmutz befreit. Die Blumenkübel sind mit Blütenstaub und Erde befleckt? Da muss die effiziente Rotordüse ran, mit der auch stärkere Verschmutzungen mühelos entfernt werden. Beide Düsen sind im Lieferumfang enthalten. Der Wechselakku kann in allen Akkugeräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform eingesetzt werden. Das LCD-Display des Akkus zeigt dank innovativer Real Time Technology die verbleibende Kapazität an, beim Arbeiten, Laden und Lagern. Das breite Zubehörangebot macht den KHB 6 Battery noch vielseitiger. So sind beispielsweise eine Schaumdüse, eine Waschbürste und ein Ansaugschlauch, um Wasser aus alternativen Quellen zu nutzen, zusätzlich erhältlich.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuReal Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Effizienter und ideal abgestimmter MitteldruckMaximal 24 bar für eine effiziente, mobile und einfache Reinigung zwischendurch. Einfach austauschbare Quick Connect-Düsen. Flachstrahldüse für schonende Reinigung und Rotordüse für stärkere Verschmutzungen im Lieferumfang enthalten.
Leichtes und innovatives GerätedesignMaximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Reinigung. Handgehaltener Akku-Mitteldruckreiniger für die Reinigung zwischendurch. Mit dem separat erhältlichen Ansaugschlauch unabhängig vom Wasseranschluss.
Zubehör für vielseitige Anwendungen
- Für Treppen und kleinere Flächen: der PS 20 Handheld.
- Das Multi Jet-Strahlrohr MJ 24 Handheld mit 5 verschiedenen Düsen.
- Für schwer erreichbare Stellen: das 360°-Gelenk des VJ 24 Handheld.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Druck (bar)
|max. 24
|Druckbereich
|Mitteldruck
|Fördermenge (l/h)
|max. 200
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|302 x 89 x 252
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
- DB 24 Dreckfräser
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Strahlrohr: Lang
- Flachstrahldüse
- Integrierter Wasserfilter
- Gerätefilter
Anwendungsgebiete
- Blumenkübel
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Mülltonnen
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Fahrräder
- Zäune
- Gartenspielzeug
