RANGEMENTS DE TUYAUX ET CHARIOTS

Dévidoir HBX 5.35 Automatic

Toujours parfaitement rangé : ce dévidoir élégant s'installe sur le mur pour un encombrement minimal et se raccorde au robinet à l'aide d'un flexible de raccordement. Grâce au support mural, le dévidoir est même orientable à plus de 180° et atteint ainsi aisément tous les recoins du jardin. Le tuyau d'arrosage est facile à déployer jusqu'à sa longueur maximale. Des crans d'arrêt correspondants sont prévus à cet effet : le tuyau se bloque de façon entièrement automatique par petits intervalles. Il suffit de tirer légèrement sur l'extrémité du tuyau pour le débloquer puis il est rappelé automatiquement et de manière contrôlée, sans pliures ni nœuds. Le dévidoir se distingue en outre par un système de montage innovant, FlexChange, qui permet de permuter aisément le dévidoir entre le support mural et le pic de fixation disponible en option. De plus, le support mural est amovible et doté d'emplacements de rangement pour les pistolets et les accessoires d'arrosage. Étant également protégé contre les UV et le gel, le dévidoir peut rester en place sur le mur de la maison toute l'année.