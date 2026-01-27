HT 6 M
Der bewegliche und stabile Schlauchwagen punktet mit einer robusten Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff.
Der stabile und robuste Schlauchwagen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist sehr komfortabel in der Handhabung. Durch die ergonomische Kurbel sowie die stabile Schlauchführung lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Die robuste Metalltrommel hält ebenfalls höchsten Beanspruchungen im Garten stand. Außerdem punktet er durch einen extra breiten Standfuß für höchste Standsicherheit des Schlauchwagens, UV- wie auch Frostsicherheit und eine praktische Spritzenhalterung am Handgriff. Dank der innovativen Schnellspanner kann der teleskopierbare Handgriff komfortabel auf die passende Höhe eingestellt oder vollständig nach unten geschoben werden. Letzteres dient vor allem der platzsparenden Verstauung. Kärcher bietet 5 Jahre Herstellergarantie. Der Schlauchwagen wird fertig montiert geliefert.
Merkmale und Vorteile
Hohe Stabilität und StandfestigkeitDank extra breitem Standfuß und tiefem Schwerpunkt der Schlauchtrommel.
SchlauchführungFür leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs.
MetalltrommelGarantiert Robustheit und Langlebigkeit.
Praktische Spritzenhalterung
- Spritzen und Gießstäbe können praktisch an die Wandhalterung gehängt und komfortabel verstaut werden.
Schnellspanner zur Fixierung des telekopierbaren Handgriffs
- Platzsparende Aufbewahrung.
Rutschfester, ergonomischer Griff
- Komfortabler Handgriff für eine leichte Handhabung.
Faltbare Handkurbel
- Platzsparende Aufbewahrung.
Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss.
Nachtropfstopp
- Kein auslaufendes Wasser nach Gebrauch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchkapazität (m)
|100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|2.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|565 x 475 x 896
Ausstattung
- Metall-Schlauchtrommel
- Schlauchführung
- Spritzenhalterung
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Mittelgroße bis große Flächen
Zubehör
HT 6 M Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.