HR 2.10 Set
Komplettset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.
Mobiler Einsatz trifft auf kompakte Lagerung: Der Schlauchträger sorgt für eine komfortable Bewässerung und eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs. In dem Komplettset sind 10 Meter Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und eine Gartenspritze enthalten. Mit Hilfe der freilaufenden Handkurbel lässt sich der Gartenschlauch mühelos aufrollen und kann ordentlich und schonend gelagert werden, ohne Knicke oder lästige Verwicklungen. Das Produkt punktet außerdem durch seine kompakte Bauweise, den ergonomischen Griff für einen bequemen Transport und die hohe Standfestigkeit durch einen tiefgelagerten Schwerpunkt. Zudem ist das Produkt UV- wie auch frostsicher. Kärcher Schlauchaufbewahrungen zeichnen sich durch eine hohe Robustheit und Langlebigkeit aus und haben 5 Jahre Herstellergarantie. Der Schlauchträger wird fertig montiert geliefert.
Merkmale und Vorteile
Faltbare Handkurbel
- Platzsparende Aufbewahrung.
Kompakte Abmessung
- Gute Verstaubarkeit
Sofort einsatzbereit
- Bewässerungszubehör im Lieferumfang enthalten.
Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchlänge (m)
|10
|Schlauchdurchmesser (mm)
|13
|Schlauchkapazität (m)
|max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
|Berstdruck (bar)
|24
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|300 x 475 x 350
Lieferumfang
- Schlauchkupplung: 3 Stück
- Schlauchkupplung mit Aqua Stop: 1 Stück
- G 3/4-Hahnanschluss mit G 1/2-Reduzierstück: 1 Stück
- Spritze: 1 Stück
- Schlauch PrimoFlex 1/2": 10 m
Ausstattung
- Set
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Videos
Kompatible Geräte
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Edition Home
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
- KHB 6 Battery Limited Edition
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Kleine bis mittelgroße Flächen
Zubehör
HR 2.10 Set Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.