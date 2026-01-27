HT 4.20 Set

Das bewegliche Schlauchwagenset überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör.

Der stabile und robuste Schlauchwagen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist sehr komfortabel in der Handhabung. Durch die ergonomische Kurbel sowie die stabile Schlauchführung lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Außerdem punktet der Schlauchwagen durch einen extra breiten Standfuß für höchste Standsicherheit und UV- wie auch Frostsicherheit. Mit den innovativen Schnellspannern kann der teleskopierbare Handgriff komfortabel auf die passende Höhe eingestellt oder auch komplett nach unten geschoben werden. Letzteres sorgt vor allem für eine platzsparende Verstauung. Der Schlauchwagen ist dank des mitgelieferten 20-Meter-Schlauchs und der Zubehöre wie den Kärcher Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit. Der Schlauchwagen wird fertig montiert geliefert. Kärcher Schlauchaufbewahrungen zeichnen sich durch eine hohe Robustheit und Langlebigkeit aus und haben 5 Jahre Herstellergarantie.

Merkmale und Vorteile
HT 4.20 Set: Hohe Stabilität und Standfestigkeit
Dank extra breitem Standfuß und tiefem Schwerpunkt der Schlauchtrommel.
HT 4.20 Set: Schlauchführung
Für leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs.
HT 4.20 Set: Schnellspanner zur Fixierung des telekopierbaren Handgriffs
Platzsparende Aufbewahrung.
Rutschfester, ergonomischer Griff
  • Komfortabler Handgriff für eine leichte Handhabung.
Faltbare Handkurbel
  • Platzsparende Aufbewahrung.
Sofort einsatzbereit
  • Bewässerungszubehör im Lieferumfang enthalten.
Abgewinkelter Schlauchanschluss
  • Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss.
Nachtropfstopp
  • Kein auslaufendes Wasser nach Gebrauch.
Spezifikationen

Technische Daten

Schlauchlänge (m) 20
Schlauchdurchmesser (mm) 13
Schlauchkapazität (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Berstdruck (bar) 45
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 3.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 8.7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 565 x 475 x 896

Lieferumfang

  • Schlauchkupplung: 3 Stück
  • Schlauchkupplung mit Aqua Stop: 1 Stück
  • G 3/4-Hahnanschluss mit G 1/2-Reduzierstück: 1 Stück
  • Spritze: 1 Stück
  • Schlauch Performance Plus 1/2": 20 m

Ausstattung

  • Set
  • Schlauchführung
  • Sprühbild: Kegelstrahl
  • Sprühbild: Punktstrahl
  • Gartenbewässerung
  • Mittelgroße bis große Flächen
