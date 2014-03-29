ARROSAGE AUTOMATIQUE
Programmateurs d'arrosage pour l'arrosage du jardin - Libre-service pour vos fleurs. Même quand vous êtes en vacances ou en déplacement, vous n'avez pas à vous soucier de votre jardin. Les programmateurs de Kärcher gèrent automatiquement l'arrosage du jardin selon votre plan, pour un arrosage ciblé et en fonction des besoins.
De l'arrosage des plantes du balcon pendant les vacances à une solution d'arrosage complète pour les grands jardins qui permet à la fois de gagner du temps et de ménager le dos, nos solutions d'arrosage automatique bénéficient aux plantes et vous rendent service. Puisque vous avez mieux à faire, confiez l'arrosage de votre jardin à l'un de nos systèmes d'arrosage. Si vous le combinez avec l'astucieux Kärcher Rain System®, chaque plante reçoit exactement la quantité d'eau dont elle a besoin.
Minuterie d'arrosage WT 2
La WT 2 propose à la fois les avantages d'un répartiteur à 3 voies et ceux d'une minuterie d'arrosage. Le débit des deux sorties d'eau extérieures peut être régulé en continu. La troisième sortie d'eau avec minuterie permet de régler la durée d'arrosage.
Programmateur d'arrosage WT 4
Le WT 4 permet un arrosage régulier programmé. L'afficheur amovible facilite la prise en main et la programmation du programmateur d'arrosage.
Programmateur d'arrosage WT 5
Le WT 5 bénéficie d'une programmation précise pour chaque jour de la semaine et démarre l'arrosage à la minute près. Il peut par conséquent être également utilisé dans les régions soumises à des restrictions d'arrosage. L'afficheur amovible et le menu intuitif facilitent la prise en main.
Consulting @Home
Ton oasis de bien-être te tient à cœur et tu as des questions sur l'entretien du jardin et l'arrosage ? Alors tu es à la bonne adresse ! Nos experts viennent directement chez toi et t'apportent leurs connaissances. Profite dès maintenant d'un conseil individuel adapté à tes besoins.
