La minuterie d'arrosage WT 2 est équipée de 3 sorties d'eau indépendante dont 1 avec minuterie. Le réglage de la durée d'arrosage est de 1 à 120 minutes, et son arrosage s'arrête une fois que la durée préselectionnée est écoulée. Elle est idéale pour raccorder 3 lignes d'eau à un seul et même robinet.