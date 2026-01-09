Bewässerungsuhr WT 2
3-Wege-Verteiler inkl. Bewässerungsuhr. Die Bewässerung stoppt automatisch nach Ablauf der gewählten Zeit (max. 120 Minuten). Mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück.
Der WT 2 ist 3-Wege-Verteiler und Bewässerungsuhr in einem. Er verfügt über zwei Hahnanschlüsse mit unabhängigen, stufenlosen Reglern und zeichnet sich durch optimierten Wasserdurchfluss aus. In den 3. Hahnanschluss ist eine Bewässerungsuhr integriert. Die Bewässerungszeit kann stufenlos auf bis zu 120 min eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit stoppt die Bewässerung automatisch. Der WT 2 mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück ist universell einsetzbar in Verbindung mit allen gängigen Gartenschläuchen und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine angenehme Handhabung. Die leichtgängige Überwurfmutter mit dem robusten Innengewinde garantiert eine einfache Fixierung am Wasserhahn. Kompatibel mit den meisten erhältlichen Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
2 unabhängige, regulierbare Wasseranschlüsse und 1 Abgang mit BewässerungsuhrIdeal zur Verbindung dreier Schläuche an einem einzelnen Wasserhahn mit G1-Gewinde
Leichtgängige ÜberwurfmutterEinfache Fixierung am Wasserhahn
Gewinde aus KunststoffBesonders robust.
Hahnanschluss und Vorfilter inklusive
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|92 x 225 x 200
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Nutzgarten
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen