Der WT 2 ist 3-Wege-Verteiler und Bewässerungsuhr in einem. Er verfügt über zwei Hahnanschlüsse mit unabhängigen, stufenlosen Reglern und zeichnet sich durch optimierten Wasserdurchfluss aus. In den 3. Hahnanschluss ist eine Bewässerungsuhr integriert. Die Bewässerungszeit kann stufenlos auf bis zu 120 min eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit stoppt die Bewässerung automatisch. Der WT 2 mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück ist universell einsetzbar in Verbindung mit allen gängigen Gartenschläuchen und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine angenehme Handhabung. Die leichtgängige Überwurfmutter mit dem robusten Innengewinde garantiert eine einfache Fixierung am Wasserhahn. Kompatibel mit den meisten erhältlichen Klicksystemen.