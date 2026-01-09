Bewässerungsuhr WT 2

3-Wege-Verteiler inkl. Bewässerungsuhr. Die Bewässerung stoppt automatisch nach Ablauf der gewählten Zeit (max. 120 Minuten). Mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück.

Der WT 2 ist 3-Wege-Verteiler und Bewässerungsuhr in einem. Er verfügt über zwei Hahnanschlüsse mit unabhängigen, stufenlosen Reglern und zeichnet sich durch optimierten Wasserdurchfluss aus. In den 3. Hahnanschluss ist eine Bewässerungsuhr integriert. Die Bewässerungszeit kann stufenlos auf bis zu 120 min eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit stoppt die Bewässerung automatisch. Der WT 2 mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück ist universell einsetzbar in Verbindung mit allen gängigen Gartenschläuchen und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine angenehme Handhabung. Die leichtgängige Überwurfmutter mit dem robusten Innengewinde garantiert eine einfache Fixierung am Wasserhahn. Kompatibel mit den meisten erhältlichen Klicksystemen.

Merkmale und Vorteile
Bewässerungsuhr WT 2: 2 unabhängige, regulierbare Wasseranschlüsse und 1 Abgang mit Bewässerungsuhr
2 unabhängige, regulierbare Wasseranschlüsse und 1 Abgang mit Bewässerungsuhr
Ideal zur Verbindung dreier Schläuche an einem einzelnen Wasserhahn mit G1-Gewinde
Bewässerungsuhr WT 2: Leichtgängige Überwurfmutter
Leichtgängige Überwurfmutter
Einfache Fixierung am Wasserhahn
Bewässerungsuhr WT 2: Gewinde aus Kunststoff
Gewinde aus Kunststoff
Besonders robust.
Hahnanschluss und Vorfilter inklusive
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 92 x 225 x 200

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Nutzgarten
  • Topfpflanzen
  • Zierpflanzen
Zubehör