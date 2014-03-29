AUTOMATISCHE BEWÄSSERUNG

Bewässerungsautomaten zur Gartenbewässerung - Selbstbedienung für Ihre Blumen. Selbst wenn Sie im Urlaub oder unterwegs sind, brauchen Sie sich um den Garten keine Sorgen zu machen. Denn Bewässerungsautomaten von Kärcher steuern die Gartenbewässerung genau nach Plan, zur gezielten und bedarfsgerechten Bewässerung.

Produkte

0 Produkte

Bewässerungsautomaten

Von der Urlaubsvertretung für den Balkon bis zur zeit- und rückenschonenden
Komplettlösung für grosse Gärten: Unsere Ideen für die automatische Bewässerung sind gut für Ihre Pflanzen – und für Sie. Wer seine kostbare Zeit lieber mit anderen Dingen verbringt, kann das Giessen gerne einem unserer Bewässerungsautomaten überlassen. Kombiniert mit dem cleveren Kärcher Rain System®, bekommt jede Pflanze immer genau so viel Wasser wie sie braucht.

Bewässerungsuhr WT 2

Bewässerungsuhr WT 2

Beim WT 2 stecken die Vorteile eines 3-Wege-Verteilers und einer Bewässerungsuhr in einem Produkt. Die beiden äusseren Wasserausgänge können stufenlos reguliert werden, am dritten Wasserausgang mit Uhr lässt sich die Dauer der Bewässerung einstellen.

Produkt entdecken
Bewässerungsautomat WT 4

Bewässerungsautomat WT 4

Der WT 4 ermöglicht eine regelmässige und zeitgesteuerte Bewässerung. Dank des abnehmbaren Displays ist der Bewässerungsautomat komfortabel in der Handhabung und lässt sich bequem programmieren.

Produkt entdecken
Bewässerungsautomat WT 5

Bewässerungsautomat WT 5

Der WT 5 lässt sich für jeden Wochentag präzise programmieren und startet die Bewässerung minutengenau. Deshalb eignet er sich auch für den Einsatz in Regionen mit Bewässerungsrestriktionen. Das abnehmbare Display und die intuitive Menüführung erleichtern die Bedienung.

Produkt entdecken
Kärcher Consulting @home

Consulting @Home

Deine Wohlfühloase liegt dir am Herzen und du hast Fragen zur Gartenpflege und Bewässerung? Dann bist du bei uns genau richtig! Unsere Experten kommen direkt zu dir und bringen das Wissen gleich mit. Profitiere jetzt von einer individuellen Beratung nach deinen Bedürfnissen.

Jetzt bestellen
Vorteile im Kärcher-Onlineshop

Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop

√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment

√ Professionelle und individuelle Beratung

√ Kostenloser Versand ab CHF 50.00

√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten

√ Sichere Bestellung via SSL

√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall

√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen

Onlineshop-Informationen

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.

Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!

Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!

Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.

Händlersuche
Kärcher kontaktieren
NEWSLETTER ABONNIEREN
Folgen Sie uns auf Social Media
Broschüren entdecken
Newsroom entdecken