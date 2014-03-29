AUTOMATISCHE BEWÄSSERUNG
Bewässerungsautomaten zur Gartenbewässerung - Selbstbedienung für Ihre Blumen. Selbst wenn Sie im Urlaub oder unterwegs sind, brauchen Sie sich um den Garten keine Sorgen zu machen. Denn Bewässerungsautomaten von Kärcher steuern die Gartenbewässerung genau nach Plan, zur gezielten und bedarfsgerechten Bewässerung.
Von der Urlaubsvertretung für den Balkon bis zur zeit- und rückenschonenden
Komplettlösung für grosse Gärten: Unsere Ideen für die automatische Bewässerung sind gut für Ihre Pflanzen – und für Sie. Wer seine kostbare Zeit lieber mit anderen Dingen verbringt, kann das Giessen gerne einem unserer Bewässerungsautomaten überlassen. Kombiniert mit dem cleveren Kärcher Rain System®, bekommt jede Pflanze immer genau so viel Wasser wie sie braucht.
Bewässerungsuhr WT 2
Beim WT 2 stecken die Vorteile eines 3-Wege-Verteilers und einer Bewässerungsuhr in einem Produkt. Die beiden äusseren Wasserausgänge können stufenlos reguliert werden, am dritten Wasserausgang mit Uhr lässt sich die Dauer der Bewässerung einstellen.
Bewässerungsautomat WT 4
Der WT 4 ermöglicht eine regelmässige und zeitgesteuerte Bewässerung. Dank des abnehmbaren Displays ist der Bewässerungsautomat komfortabel in der Handhabung und lässt sich bequem programmieren.
Bewässerungsautomat WT 5
Der WT 5 lässt sich für jeden Wochentag präzise programmieren und startet die Bewässerung minutengenau. Deshalb eignet er sich auch für den Einsatz in Regionen mit Bewässerungsrestriktionen. Das abnehmbare Display und die intuitive Menüführung erleichtern die Bedienung.
Consulting @Home
Deine Wohlfühloase liegt dir am Herzen und du hast Fragen zur Gartenpflege und Bewässerung? Dann bist du bei uns genau richtig! Unsere Experten kommen direkt zu dir und bringen das Wissen gleich mit. Profitiere jetzt von einer individuellen Beratung nach deinen Bedürfnissen.
