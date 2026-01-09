Bewässerungsautomat WT 4
Einfach programmierbarer Bewässerungsautomat zur bedarfsgerechten Bewässerung. Bewässerung startet und stoppt zu voreingestellter Zeit. Mit abnehmbarem Bedienteil. Mit Hahnanschluss & Vorfilter.
Zur gezielten und bedarfsgerechten Bewässerung: Der neue Bewässerungsautomat WT 4 ist besonders einfach zu programmieren. Durch das abnehmbare Bedienteil, die großen Regler und das übersichtliche Schaltfeld kann die Programmierung leicht und ohne Aufwand durchgeführt werden. Die maximale Bewässerungsdauer beträgt 120 Minuten. Jede Bewässerungsaktion startet und stoppt pünktlich und automatisch zur jeweils voreingestellten Zeit. Hahnanschluss und Vorfilter sind inklusive, die erforderliche 9-Volt-Batterie nicht. Mit den Bewässerungsautomaten von Kärcher startet und stoppt das Bewässerungssystem pünktlich zur programmierten Zeit vollautomatisch. Es fließt also nur dann Wasser, wenn es wirklich nötig ist - das spart Geld und schont die Umwelt. Die Kärcher Bewässerungsautomaten sind kompatibel mit allen bekannten Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
Individuelle ProgrammierungZur bedarfsgerechten Bewässerung.
Automatisches Ein-/AusschaltenZur gezielten Bewässerung.
Abnehmbares DisplayZur komfortablen Programmierung.
Hahnanschluss und Vorfilter inklusive
Kontrollleuchte für Programmierung und Batteriestatus
Manuelle Bewässerung möglich
Max. Bewässerungsdauer: 120 min
Startzeit einstellbar
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|115 x 120 x 125
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Lieferumfang
- Batterien im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausstattung
- Batterien notwendig
- Anzahl Batterien: 1 x 9 V Block
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Bäume
- Nutzgarten
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
