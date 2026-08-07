Nettoyage à sec des sols et des surfaces
Nos produits de haute qualité font du nettoyage à sec des surfaces et des sols un jeu d'enfant. Grâce à ces accessoires utiles, le nettoyage s'effectue en un tour de main, sans effort et facilement.
Dépoussiérage des sols
!Mit unseren manuellen Reinigungstools bleibt kein Staubkorn am Boden. Dank der nützlichen Helfer wird staubfreie Bodenreinigung leicht gemacht – flächendeckend und lang anhaltend.!
Sweeping
Le balayage ? Un jeu d'enfant. Nos produits de haute qualité fabriqués à partir de matériaux haut de gamme et robustes facilitent grandement le balayage. Pour balayer comme les vrais profs.
Dépoussiérage des surfaces
Dépoussiérer sans effort : nos produits aident à éliminer la poussière en la capturant efficacement et en douceur sur les surfaces et les objets de toute sorte. Jusqu'au dernier grain de poussière.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès 50.00 SFr.
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
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