Le Shoe!Cleaner innovant de Kärcher nettoie divers types de chaussures de sport et de loisirs – rapidement, en profondeur et sans gouttes. Il permet par exemple de nettoyer sans problèmes les chaussures de course et de marche ou encore les baskets dans la maison, sans salir son intérieur. Grâce aux couronnes de brosse remplaçables, il est possible de nettoyer rapidement et en profondeur aussi bien la semelle que l'empeigne des chaussures. Les poils souples permettent un nettoyage efficace et en douceur, y compris en cas de matériaux délicats. L'aspiration automatique de l'eau pendant le nettoyage garantit ensuite un séchage des chaussures en un clin d'œil. En outre, le Shoe!Cleaner s'illustre par une fonction de rinçage pendant le nettoyage, prévenant l'encrassement de l'accessoire. Le Shoe!Cleaner est de ce fait un complément idéal et fiable pour les injecteurs-extracteurs SE 3 Compact, SE 4, SE 5 et SE 6 pour le nettoyage de toutes les chaussures.