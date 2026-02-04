Injecteur / extracteur SE 3 Compact Home Floor
Cet injecteur-extracteur performant et économe en énergie s'illustre par son nettoyage des surfaces textiles comme les tapis jusqu'au cœur des fibres, son format compact ainsi que sa fonction de rinçage pour le nettoyage de l'appareil.
Nettoyage jusqu'au cœur des fibres et format compact : l'injecteur-extracteur SE 3 Compact Home Floor permet un nettoyage puissant et économe en énergie des surfaces textiles. Grâce à son format compact, l'appareil peut être rangé avec un encombrement minimal ; ainsi, il est rapidement prêt à l'emploi pour un nettoyage en profondeur rigoureux et pratique. La saleté est éliminée rapidement et efficacement des meubles capitonnés et des tapis. Le flexible d'aspiration et le long câble garantissent un niveau élevé de confort et de flexibilité ainsi qu'un grand rayon d'action. Le suceur de lavage 2 en 1 XXL innovant permet un nettoyage pratique des tapis de taille moyenne en se tenant droit lorsqu'il est combiné aux tubes rallonges. Utilisé directement sur la poignée, il permet de réaliser le nettoyage des capitonnages étendus deux fois plus vite qu'avec un suceur de lavage pour meubles classique. Grâce aux possibilités de rangement pratiques sur l'appareil, tous les accessoires sont toujours à portée de main. Le système de réservoir 2 en 1 permet une utilisation sans contact avec la saleté. Après le nettoyage aussi, l'injecteur-extracteur se montre convaincant avec sa fonction de rinçage hygiénique pour prévenir la formation de bactéries et d'odeurs. Avec suceur de lavage pour meubles, suceur de lavage pour fentes et détergent.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles. Nettoyage sans effort et rapide grâce à la méthode de nettoyage efficace de l'injection-extraction en combinaison avec un moteur à la fois puissant et économe en énergie.
Des accessoires développés spécialement pour un nettoyage en profondeur en tout confortLe suceur de lavage 2 en 1 XXL innovant permet un nettoyage pratique des tapis de taille moyenne lorsqu'il est associé aux tubes rallonges. Également utilisable directement sur la poignée pour un nettoyage rapide des capitonnages. Le suceur de lavage pour meubles permet une élimination rapide et simple des salissures incrustées en profondeur tandis que le suceur de lavage pour fentes facilite le nettoyage des endroits particulièrement difficiles à atteindre. Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort.
Fonction de rinçage hygiéniqueAprès le nettoyage, l'appareil en lui-même se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Celle-ci élimine les résidus de saleté et prévient les odeurs désagréables dues à la formation de bactéries. Permet un rangement immédiat de l'appareil propre.
Appareil particulièrement compact et peu encombrant
- Utilisation flexible, même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.
- Avec poignée pratique pour un transport rapide et confortable de l'appareil.
- Gain de place lors du rangement.
Système à deux réservoirs
- Remplissage facile du réservoir d'eau propre.
- Retrait et vidage pratiques du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible 2 en 1 ultra souple
- Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage.
- Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort.
- Avec articulation à rotule sur le flexible pour encore plus de liberté de mouvement.
Rangement pratique des accessoires et du flexible
- Transport pratique d'une seule main : tous les accessoires fournis et le flexible se rangent directement sur l'appareil.
- Tous les accessoires sont toujours fixés sur l'appareil et par conséquent disponibles à tout moment sur le lieu d'utilisation.
Surface de rangement pour petits accessoires
- Pratique pour l'entreposage pendant le nettoyage.
- Idéale pour les éponges, les chiffons ou autres petits accessoires.
Prise en main facile et confortable
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
- Utilisation intuitive.
- Immédiatement prêt au nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|500
|Rayon d'action (m)
|6
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|1.7
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|2.9
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|3.6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4.3
|Poids emballage inclus (kg)
|6.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|450 x 225 x 260
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.9 m
- Tubes injecteur/extracteur: 2 Pièce(s), 0.5 m, Plastique
- Suceur de nettoyage 2 en 1 XXL
- Suceur de lavage pour meubles: 88 mm
- Suceur de lavage pour fentes
- Détergents: Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519, 100 ml
- Système de confort 2en1: flexible injecteur/extracteur intégré
Équipement
- Système d'attache du câble électrique
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Système à deux réservoirs
- Rangement pratique des accessoires et du flexible
- Rangement pour petites pièces
- Fonction de rinçage
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Tissu d'ameublement
- Sièges de voiture
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange SE 3 Compact Home Floor
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.