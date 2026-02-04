Waschsauger SE 3 Compact Home Floor

Der kraftvolle und energieeffiziente Waschsauger überzeugt mit fasertiefer Reinigung textiler Oberflächen wie Teppichen, kompakter Bauform sowie einer Durchspülfunktion zur Gerätereinigung.

Fasertiefe Reinigung und kompakte Bauform: Der Waschsauger SE 3 Compact Home Floor reinigt textile Oberflächen kraftvoll und energieeffizient. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät platzsparend zu verstauen, sodass es bei Bedarf schnell für die gründliche und komfortable Tiefenreinigung einsatzbereit ist. Schmutz wird von Polstermöbeln und Teppichen schnell und effektiv entfernt. Der flexible Saugschlauch und das lange Kabel garantieren hohen Komfort, Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Die innovative 2-in-1-Waschdüse XXL ermöglicht in Kombination mit den Verlängerungsrohren bequemes und aufrechtes Reinigen von mittelgroßen Teppichen. Direkt am Handgriff verwendet ist eine Reinigung von größeren Polstern doppelt so schnell zu erledigen wie mit einer gängigen Waschpolsterdüse. Mit praktischen Aufbewahrungsmöglichkeiten am Gerät sind alle Zubehöre stets griffbereit. Das 2-in-1-Tanksystem ermöglicht die Anwendung ohne Schmutzkontakt. Und auch nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, um Bakterien- und Geruchsbildung zu unterbinden. Inklusive Waschpolsterdüse, Waschfugendüse und Reinigungsmittel.

Merkmale und Vorteile
Waschsauger SE 3 Compact Home Floor: Bewährte Kärcher Technologie für optimale Reinigungsergebnisse
Fasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effiziente Sprühextraktions-Reinigungsmethode in Kombination mit kraftvollem und zugleich energieeffizientem Motor.
Waschsauger SE 3 Compact Home Floor: Speziell entwickelte Zubehöre zur komfortablen Tiefenreinigung
Die innovative 2-in-1-Waschdüse XXL ermöglicht zusammen mit den Verlängerungsrohren bequemes Reinigen von mittelgroßen Teppichen. Auch direkt am Handgriff zur schnellen Polsterreinigung verwendbar. Mit der Waschpolsterdüse lassen sich tiefsitzende Verschmutzungen schnell und einfach reinigen, während die Waschfugendüse die Reinigung von besonders schwer zu erreichenden Stellen einfacher macht. Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung.
Waschsauger SE 3 Compact Home Floor: Hygienische Durchspülfunktion
Nach der Reinigung wird das Gerät mit Hilfe der Durchspülfunktion gesäubert. Das beseitigt Schmutzreste und vermeidet unangenehme Gerüche durch Bakterienbildung. Ermöglicht eine sofortige Verstauung des sauberen Geräts.
Besonders kompaktes und platzsparendes Gerät
  • Flexibel einsetzbar, auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen.
  • Mit praktischem Handgriff für einen schnellen und komfortablen Transport des Geräts.
  • Platzsparende Geräteverstauung.
2-Tank-System
  • Einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
  • Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt.
Hochflexibler 2-in-1-Schlauch
  • Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens.
  • Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung.
  • Mit Drehgelenk am Schlauch für noch mehr Bewegungsfreiheit.
Praktische Zubehör- und Schlauchaufbewahrung
  • Bequemer Transport mit nur einer Hand: Alle beiliegenden Zubehöre sowie der Schlauch können direkt am Gerät verstaut werden.
  • Alle Zubehöre sind immer am Gerät angebracht und dadurch auch sicher am Einsatzort dabei.
Ablagefläche für kleine Zubehöre
  • Praktisch für die Zwischenablage während des Reinigens.
  • Ideal für Schwämme, Lappen und andere Kleinteile.
Einfache und komfortable Handhabung
  • Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Gerätes.
  • Intuitive Bedienung.
  • Sofort bereit für die Reinigung.
Spezifikationen

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme (W) 500
Aktionsradius (m) 6
Behälterinhalt Frischwasser (l) 1.7
Behälterinhalt Schmutzwasser (l) 2.9
Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Anschlusskabel (m) 3.6
Farbe Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg) 4.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 6.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 450 x 225 x 260
Nennweite Zubehör (mm) 35

Lieferumfang

  • Länge Saugschlauch: 1.9 m
  • Sprühsaugrohre: 2 Stück, 0.5 m, Kunststoff
  • 2-in-1 Waschdüse XXL
  • Waschpolsterdüse: 88 mm
  • Waschfugendüse
  • Reinigungsmittel: Teppich- und Polsterreiniger RM 519, 100 ml
  • 2-in-1-Komfort-System: integrierter Sprüh-Ex-Schlauch

Ausstattung

  • Kabelaufbewahrung
  • Zubehöraufbewahrung am Gerät
  • 2-Tank-System
  • Praktische Schlauch- und Zubehöraufnahme
  • Ablagefläche für Kleinteile
  • Durchspülfunktion
Waschsauger SE 3 Compact Home Floor
Videos

Anwendungsgebiete
  • Teppiche
  • Polster
  • Autositze
Zubehör
Reinigungsmittel
