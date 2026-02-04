L'injecteur-extracteur qui va encore plus loin : le SE 4 Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriqué à partir de 25 % de plastique recyclé¹⁾ et fourni avec des accessoires exclusifs, allie d'excellents résultats de nettoyage et un confort élevé. L'injecteur-extracteur SE 4 au design traîneau attractif garantit une propreté hygiénique jusqu'au cœur des fibres sur une multitude de surfaces textiles. La technologie d'injection-extraction éprouvée de Kärcher offre d'excellents résultats de nettoyage : de l'eau courante propre et le nettoyant pour moquettes RM 519 de Kärcher sont injectés en profondeur dans les surfaces textiles sous l'effet de la pression puis réaspirés en même temps que la saleté décollée – l'idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux. Cet appareil multifonction 3 en 1 peut également être utilisé comme aspirateur eau et poussières à part entière. Le grand réservoir d'eau propre transparent de 4 litres est résistant aux chocs et amovible, ce qui facilite le remplissage et le vidage. La poignée étrier 3 en 1 permet de transporter, d'ouvrir, de fermer et de vider la cuve en tout confort. Les accessoires fournis se rangent proprement sur l'appareil. Après l'utilisation, l'appareil se nettoie facilement pour une longue durée de vie.