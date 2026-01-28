Purificateur d'air AF 20
Purification rapide de l’air dans des pièces de 20 m²* à 40 m² : le purificateur d’air compact AF 20 avec filtration HEPA et charbon actif élimine complètement les agents pathogènes, les poussières fines, les allergènes et les odeurs.
Purification parfaite de l'air des petites pièces, des chambres d'enfant et des postes de travail individuels : le purificateur d'air AF 20 débarrasse l'air ambiant des allergènes, des substances nocives et des agents pathogènes grâce à son système de filtration multicouches. Il est également équipé d'un filtre à charbon actif, d'un afficheur numérique indiquant la qualité de l'air en particules PM2,5 en µg/m³ et d'un indicateur de la qualité de l'air via un code couleur. Ce purificateur d'air se démarque en outre par sa fonction de minuterie, sa sécurité enfants (fonction de verrouillage), son mode nuit, son fonctionnement ultrasilencieux, son efficacité de filtration de 99,95 % pour les particules de 0,3 µm et son capteur laser de haute qualité pour le mode automatique. Ainsi, le mode automatique et la puissance s'adaptent automatiquement au niveau de pollution de l'air. La durée de vie du filtre est d'environ un an, en fonction de la pollution de l'air et de l'intensité d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Filtre High Protect 13Filtre HEPA pour l'élimination des agents pathogènes et des aérosols. Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.
Système à double entrée d'airL'admission d'air de part et d'autre de l'appareil assure un débit élevé.
AfficheurAffichage de la concentration en particules en µg/m³ avec état du filtre et de l'appareil.
Silencieux
- Moteurs et ventilateurs silencieux, conduits d'air peu bruyants.
Mode automatique
- Le capteur contrôle le mode automatique et ajuste la puissance en fonction de la qualité de l'air.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Puissance de raccordement (W)
|24
|Taille de pièce adaptée (m²)
|jusqu'à 40
|Débit d'air (m³/h)
|jusqu'à 220
|Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules (µm)
|0.3 µm >= 99.95 %
|Niveaux de puissance
|3
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|3
|Poids emballage inclus (kg)
|4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|220 x 220 x 346
* Taille de local recommandée basée sur une hauteur sous plafond de 3 m et un renouvellement de l'air 3 fois par heure en fonctionnement au niveau de puissance maximal.
Équipement
- Système de filtration binaire
- Indicateur de changement du filtre
- Affichage de la qualité de l'air
- Utilisation sur l'appareil via fonction tactile
- Mode automatique
- Mode nuit
- Fonction de verrouillage
- Temporisateur
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Espaces intérieurs
Accessoires
Pièces de rechange AF 20
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.