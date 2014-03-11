Teppichreinigungsautomat
Teppichreinigungsmaschinen – effektive Reinigung großer Teppichflächen Kärcher Teppichreinigungsmaschinen ermöglichen die wirtschaftliche, großflächige und fasertiefe Teppichgrundreinigung. Sie sind sowohl für die herkömmliche Sprühextraktion, als auch für ein neues Zwischenreinigungsverfahren geeignet.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.