Sprühextraktionsgeräte
Bodenbeläge, Polstermöbel, Bürostühle, Fahrgastsitze – die starken, handlichen Kärcher Sprühextraktionsgeräte reinigen alle Textiloberflächen und lösen und entfernen Schmutz in einem Arbeitsgang. Mit kräftigen Saugturbinen für unerreicht geringe Restfeuchte.
Puzzi 2/1 Bp
Auf den Punkt gebracht: mit dem kompakten Puzzi 2/1 Bp gegen Flecken.
Klein, aber kraftvoll: Das leistungsstarke Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 2/1 Bp ist kompakt, leicht und flexibel. Der Puzzi entfernt zuverlässig frische und hartnäckige Flecken von Polstermöbeln, Teppichen und Vorhängen. Da steckt jede Menge drin: Der vielseitige Akku-Waschsauger überzeugt durch seine einfache Handhabung sowie hervorragende Reinigungsleistung und sorgt zuverlässig für ein rundum sauberes Erscheinungsbild Ihrer Textilien. Geht nicht, gibt’s nicht: Der handliche Puzzi 2/1 Bp beseitigt gezielt Flecken überall, schnell und effizient.
Puzzi 9/1 Bp
Von kleineren Teppichen bis Sofas: der akkubetriebene Puzzi 9/1 Bp schafft alles.
Alles ausser oberflächlich: Das Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 9/1 Bp ist der ideale Helfer in der professionellen Reinigung und eignet sich hervorragend für den vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen. Der kompakte Akku-Waschsauger reinigt gründlich und fasertief verschiedene Oberflächen und Materialien: kleine Flächen von Teppichen und Teppichbelägen, Textilien und Polster wie Sessel und Lounge-Sofas. Keine Steckdose? Kein Problem! Ohne Netzkabel, dafür mit starkem Akku ermöglicht der handliche Puzzi 9/1 Bp noch mehr Effizienz und Bewegungsfreiheit bei der Reinigung.
Das sind Ihre Vorteile
SAUBERE STOFFE – EGAL, WO SIE REINIGEN WOLLEN.
Unser Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 9/1 Bp macht es möglich.
OHNE KABEL. MIT VIEL POWER.
36 V Kärcher Battery Power ist die kraftvolle Möglichkeit, kabellos zu reinigen ohne Leistungsverlust.
VOLL FLEXIBEL UND KOMBINIERBAR.
Der kraftvolle 36-Volt-Akku des Akku-Sprühextraktionsgeräts Puzzi 9/1 Bp ist kompatibel mit allen Kärcher Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. So geht Flexibilität.
REINIGUNG GEHT ÜBERALL – DIE LEISTUNGSMERKMALE IM ÜBERBLICK.
Ein Gerät, zwei Funktionen: Sprühen und Saugen mit einem Gerät
Mit den Puzzi Bp sprühen sie die Reinigungsflüssigkeit direkt auf die zu reinigende Fläche auf und saugen anschließend den gelösten Schmutz sowie die Reinigungsflüssigkeit wieder auf. Je nach Verschmutzungsgrad kann das in einem Arbeitsschritt, sprich gleichzeitiges Sprühen und Saugen, oder in 2 Schritten – sprühen, einwirken lassen und dann absaugen – erfolgen.
Kraftvoller 36-Volt-Akku
Kabellose Bewegungsfreiheit für tiefe Reinigung, wo auch immer Textilien gründlich gereinigt werden müssen.
Sehr einfaches Bedienkonzept
Ob mit einfachem Drehschalter oder mit grossen Drucktastern, die Sprüh- und Saugfunktion kann mühelos und eindeutig ein- und ausgeschaltet werden. Damit ist die Gerätebedienung auch ohne weitere Einweisung möglich.
Schnell rein, schnell raus
Komplett entnehmbare Tanks bei Puzzi 2/1 Bp und ein smarter 2-in-1-Wassereimer bei Puzzi 9/1 Bp machen das Frisch- und Schmutzwasserhandling einfach und komfortabel.
Sie haben den Durchblick
Dank der transparenten Fenster des Kärcher Puzzi können Sie die Schmutzpartikel auf ihrem Weg von der Polster- und Bodendüse über den Handgriff bis hin zum Gerätedeckel beobachten.
Das richtige Reinigungsmittel
Mit den Reinigungsmitteln der CarpetPro Linie haben sie den optimalen Partner für die Textilreinigung mit Puzzi. Egal ob Sie Pulverform, Tabs oder Flüssigreiniger bevorzugen, unsere Reiniger sind auf professionelle Anwendungen abgestimmt und überzeugen mit herausragender Reinigungsleistung.
Technik im Überblick
Umfangreiche Ausstattung, hohe Flexibilität und eine ortsunabhängige Reinigungsleistung zeichnen die Kärcher Akku-Puzzi aus. Im alltäglichen Einsatz ermöglichen die weltweit einmaligen Profi-Teppichreiniger dank cleverer Technik volle Mobilität und flexible Reinigung direkt am Ort des Geschehens.
Mobilität
- Ergonomischer Tragegriff
- Bequemer, einhändiger Transport
- Komfortabel ausbalanciertes Gerät
Kompaktes Design
- Langlebiges, robustes Gerätedesign
- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe
Weitere Vorteile
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z. B. Fahrzeuginnenraum)
- Ergonomische Formgebung
VON PROFIS FÜR PROFIS – FÜR WEN EIGNEN SICH DIE AKKU-Puzzi?
Die Puzzi Bp eignen sich insbesondere für den professionellen Einsatz überall dort, wo ein Textil (wie etwa ein Polster oder Teppich) gründlich gereinigt werden muss. Die Unabhängigkeit von Steckdosen macht es den gewerblichen Anwendern möglich, Textilien auch an ungewöhnlichen Orten schnell und effizient zu reinigen.
Gebäudedienstleister
- Professionelle Reinigung aller Textilien in repräsentativen Bereichen wie Empfang, Besprechungsräume und Seminarräume
- Flexibel und kabellose Polsterreinigung auch auf der Terrasse
Hotel- und Gastgewerbe
- Professionelle kabellose Polsterreinigung für alle Arten von Textilien, egal ob Teppich oder Polster.
- Kraftvolle Fleckenentfernung auch auf empfindlichen Textilien möglich
Automotive
- Professionelle Polsterreinigung in der Fahrzeuginnenreinigung
- Beseitigung von Kaffeeflecken und auch mal Ketchup
- Professionelle schnelle und kabellose Polsterreinigung, auch auf dem Parkplatz
Restaurant und Catering
- Professionelle Reinigung von Stühlen und Polstermöbeln aller Art
- Professionelle Entfernung aller Flecken egal ob Kaffee und Saft, Rotwein oder Bier, Ketchup oder Butter
Public Service
- Reinigung von Schmutzfang- und Sauberlaufmatten im Eingangsbereich
- Reinigung von Polsterstühlen in Seminar- und Tagungsräumen
- Reinigung von Stühlen in Büros und Besprechungsräumen
Kärcher Battery Power+ Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform ist die Energiequelle für kompakte und handliche Produkte.
36 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform
Die 36 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform bietet Leistung für kraftvolle Geräte zur Reinigung grosser Flächen und für die professionelle Grünpflege.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab 50.00 SFr.
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Individuelle Servicepakete und umfassender Reparaturservice
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.