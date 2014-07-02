Von kleineren Teppichen bis Sofas: der akkubetriebene Puzzi 9/1 Bp schafft alles.

Alles ausser oberflächlich: Das Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 9/1 Bp ist der ideale Helfer in der professionellen Reinigung und eignet sich hervorragend für den vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen. Der kompakte Akku-Waschsauger reinigt gründlich und fasertief verschiedene Oberflächen und Materialien: kleine Flächen von Teppichen und Teppichbelägen, Textilien und Polster wie Sessel und Lounge-Sofas. Keine Steckdose? Kein Problem! Ohne Netzkabel, dafür mit starkem Akku ermöglicht der handliche Puzzi 9/1 Bp noch mehr Effizienz und Bewegungsfreiheit bei der Reinigung.