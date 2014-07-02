Des petits tapis aux canapés: le Puzzi 9/1 Bp fonctionnant sur batterie sait tout faire.

Tout sauf superficiel: l'appareil d'injection-extraction à batterie Puzzi 9/1 Bp est l'accessoire idéal pour le nettoyage professionnel et convient parfaitement à un usage polyvalent dans divers domaines. Cet injecteur-extracteur à batterie compact nettoie différentes surfaces et matières en profondeur, jusqu'au cœur des fibres : les petites surfaces de tapis et de moquettes, les textiles et les capitonnages comme les fauteuils et les canapés de salon. Pas de prise de courant ? Pas de problème ! Sans câble d'alimentation, mais avec une batterie puissante, le Puzzi 9/1 Bp maniable permet encore plus d'efficacité et de liberté de mouvement lors du nettoyage.