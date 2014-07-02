Injecteurs-extracteurs
Les injecteurs-extracteurs Kärcher sont parfaits pour le nettoyage en profondeur de tous types de surfaces textiles.
Puzzi 2/1 Bp
En condensé: le Puzzi 2/1 Bp compact ne laisse aucune chance aux taches
L'appareil d'injection-extraction à batterie performant Puzzi 2/1 Bp est compact, léger et flexible. Le Puzzi élimine de manière fiable les taches fraîches et incrustées des meubles capitonnés, des moquettes et des rideaux. Un ensemble plus que convaincant: cet injecteur-extracteur à batterie polyvalent se distingue par sa facilité d'utilisation ainsi que sa puissance de nettoyage exceptionnelle et garantit à coup sûr une apparence parfaitement soignée de vos textiles. Rien ne lui résiste: maniable, le Puzzi 2/1 Bp permet partout un détachage ciblé, rapide et efficace.
Puzzi 9/1 Bp
Des petits tapis aux canapés: le Puzzi 9/1 Bp fonctionnant sur batterie sait tout faire.
Tout sauf superficiel: l'appareil d'injection-extraction à batterie Puzzi 9/1 Bp est l'accessoire idéal pour le nettoyage professionnel et convient parfaitement à un usage polyvalent dans divers domaines. Cet injecteur-extracteur à batterie compact nettoie différentes surfaces et matières en profondeur, jusqu'au cœur des fibres : les petites surfaces de tapis et de moquettes, les textiles et les capitonnages comme les fauteuils et les canapés de salon. Pas de prise de courant ? Pas de problème ! Sans câble d'alimentation, mais avec une batterie puissante, le Puzzi 9/1 Bp maniable permet encore plus d'efficacité et de liberté de mouvement lors du nettoyage.
Voici vos avantages
DES TISSUS PROPRES, QUEL QUE SOIT L'ENDROIT À NETTOYER.
C'est possible grâce à notre injecteur-extracteur Puzzi 9/1 Bp à batterie.
SANS FIL. TRÈS PUISSANT.
La batterie Kärcher Battery Power 36 V fournit un moyen puissant de nettoyer sans fil ni perte de capacité.
ENTIÈREMENT FLEXIBLE ET COMPATIBLE.
La batterie 36 volts puissante de l'injecteur-extracteur Puzzi 9/1 Bp à batterie est compatible avec tous les appareils Kärcher de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V. Bel exemple de flexibilité.
LE NETTOYAGE PEUT SE FAIRE PARTOUT – APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE.
Un appareil, deux fonctions : injection et extraction avec un seul et même appareil
Avec les Puzzi Bp, vous injectez le liquide de nettoyage directement dans la surface à nettoyer puis vous réaspirez la saleté détachée en même temps que le liquide de nettoyage. Selon le degré d'encrassement, cela peut se faire en une seule opération, c'est-à-dire par injection et extraction simultanées, ou en 2 étapes – injecter, laisser agir puis aspirer.
Puissante batterie de 36 volts
La liberté de mouvement sans fil pour un nettoyage en profondeur, partout où des textiles ont besoin d'être nettoyés à fond.
Concept d'utilisation très simple
Que ce soit à l'aide d'un bouton rotatif simple ou de grands boutons-poussoirs, la fonction d'injection-extraction s'active et se désactive facilement et sans ambiguïté. Ainsi, l'utilisation de l'appareil est possible sans autre initiation.
Remplissage rapide, vidage rapide
Les réservoirs entièrement amovibles du Puzzi 2/1 Bp et le seau d'eau 2 en 1 astucieux du Puzzi 9/1 Bp permettent une gestion facile et pratique de l'eau propre et de l'eau sale.
En toute transparence
Grâce aux fenêtres transparentes du Kärcher Puzzi, vous pouvez observer les particules de saleté sur leur trajet depuis le suceur pour meubles et sols jusqu'au couvercle de l'appareil en passant par la poignée.
Le bon détergent
Avec les détergents de la gamme CarpetPro, vous disposez du partenaire optimal pour le nettoyage des textiles avec le Puzzi. Que vous les préfériez sous forme de poudre, de pastilles ou de liquide, nos détergents sont adaptés aux usages professionnels et s'illustrent par leur puissance de nettoyage exceptionnelle.
Aperçu de la technique
Un équipement complet, une grande flexibilité et une prestation de nettoyage indépendante du lieu caractérisent les Puzzis sans fil Kärcher. Dans l'usage quotidien, ces nettoyeurs de moquette professionnels uniques au monde permettent, grâce à une technologie intelligente, une totale mobilité et un nettoyage flexible directement sur le lieu à nettoyer.
Mobilité
- Poignée de transport ergonomique
- Transport aisé d'une seule main
- Appareil équilibré pour plus de confort
Design compact
- Design durable et robuste de l'appareil
- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée
- Pompe à membrane robuste et résistante
Autres atouts
- Suceur pour meubles ergonomique et ultra court
- Optimal pour les lieux d'utilisation très exigus (par ex. l'habitacle)
- Forme ergonomique
PAR DES PROS POUR DES PROS – À QUI S'ADRESSE LE Puzzi 9/1 Bp?
Le Puzzi 9/1 Bp convient particulièrement à une utilisation professionnelle partout là où un textile (comme un capitonnage ou une moquette) doit être nettoyé en profondeur. Son indépendance des prises électriques permet aux utilisateurs professionnels de nettoyer rapidement et efficacement des textiles même dans des endroits inhabituels.
Prestataires de nettoyage de bâtiments
- Nettoyage professionnel de tous les textiles dans les espaces représentatifs comme la réception, les salles de réunion et les salles de séminaire
- Nettoyage flexible et sans fil des capitonnages, même sur la terrasse
Hôtellerie et tourisme
- Nettoyage professionnel sans fil des capitonnages pour tous les types de textiles, qu'il s'agisse de moquettes ou de capitonnages.
- Possibilité de détachage puissant, même sur les textiles délicats
Automobile
- Nettoyage professionnel des capitonnages lors du nettoyage intérieur des véhicules
- Élimination des taches de café et même de ketchup
- Nettoyage professionnel rapide et sans fil des capitonnages, même sur le parking
Restauration et services de traiteur
- Nettoyage professionnel des chaises et des meubles capitonnés de tout type
- Détachage professionnel, qu'il s'agisse de café ou de jus, de vin rouge ou de bière, de ketchup ou de beurre
Service public
- Nettoyage des tapis anti-salissures et des tapis d'entrée
- Nettoyage des chaises capitonnées dans les salles de séminaire et de conférence
- Nettoyage des chaises dans les bureaux et les salles de réunion
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power+
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V sert de source d'énergie aux produits compacts et maniables.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V englobe des appareils puissants destinés au nettoyage des superficies étendues et à l'entretien des espaces verts.
