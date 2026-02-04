Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 2/1 Bp
Maximale Bewegungsfreiheit bei der tiefenreinen Fleckentfernung auf Textilien aller Art: mobiles, leistungsstarkes 36-V-Akku-Sprühextraktionsgerät mit ergonomischer Polsterdüse.
Robust, langlebig, leistungsstark und kabellos flexibel: unser Akku-Waschsauger Puzzi 2/1 Bp. Mit diesem mobilen Akku-Sprühextraktionsgerät, das gleichzeitig als Waschsauger, Spotter und Fleckensauger dient, können Sie ganz einfach frische oder angetrocknete Flecken von Textilien wie Polsterstühlen, Sofa, Fahrzeugsitzen und vielem mehr entfernen. Das Puzzi 2/1 Bp beseitigt mit hervorragender Rücksaugleistung alle Flecken im Handumdrehen und sorgt damit für kurze Trocknungszeiten. Dank seiner kompakten Bauweise, seines geringen Gewichts und des ergonomischen Tragegriffs kann das Gerät problemlos mit nur einer Hand transportiert werden. Für beste Ergebnisse bei der Fleckentfernung wird die Reinigungslösung unter Druck tief in die Textilfasern eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt. Serienmäßig mitgeliefert werden: Polsterdüse, Sprüh-/Saugschlauch, separate Behälter für Frisch- und Schmutzwasser und integrierte Zubehöraufbewahrung. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle 36 V Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.
Merkmale und Vorteile
Hervorragende ReinigungsleistungExzellente Reinigung mit eindeutigem Vorher-nachher-Effekt. Sehr gute Rücksaugleistung durch hohen Unterdruck. Äußerst feines und gleichmäßiges Sprühbild der Polsterdüse.
Kompaktes Design und hohe MobilitätIdeal auch für enge oder schwer zugängliche Stellen. Kabellose Bewegungsfreiheit und flexibler Einsatz. Dank kompakter Form überall verstaubar.
Professional-Qualität: besonders robust und langlebigEffiziente Turbine mit einer Lebensdauer von 1000 Stunden. Sehr robuste und unempfindliche Membranpumpe. Kompakte, extra kurze und strapazierfähige Polsterdüse.
Volle Flexibilität: Kärcher 36-Volt-Plattform
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
- Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
- Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus.
Besonders anwenderfreundliches Bedienkonzept
- Praktischer Drehschalter zum Ein-/Ausschalten.
- Ergonomische Polsterdüse mit nur einem Finger bedienbar.
- Schnelles Befüllen und Entleeren der Behälter.
Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Robust und für enge Einsatzbereiche wie Fahrzeuginnenraum.
- Hervorragendes Sprühbild bei reduziertem Wasserverbrauch.
- Ergonomisches Design mit komfortablem 2-Komponenten-Griff.
Einfacher Transport
- Mit ergonomischem Tragegriff für erhöhten Komfort.
- Einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
- Mobilität: z. B. Fahrzeuginnenreinigung oder Ferienhaus.
Entnehmbare Behälter
- Frischwasser- und Schmutzwasserbehälter leicht entnehmbar.
- Schnelles Befüllen mit Wasser dank Quick & Easy-Verschluss.
- Einfaches Entleeren und Reinigen des Schmutzwasserbehälters.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Befestigung mittels eines starken Gummibands und Haken.
- Verlustfreier Transport von Saugschlauch und Polsterdüse.
- Einfaches Verstauen des Geräts inklusive Zubehör.
Optional: passendes Reinigungsmittel erhältlich
- Gemäß Anleitung mit Frischwasser in den Behälter einfüllen.
- Hervorragende Fleckentfernung auf Polstern und Textilien.
- Extrahierte Reinigungslösung wird mit Schmutz eingesaugt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|1.7 / 2.9
|Luftmenge (l/s)
|16
|Vakuum (kPa)
|16
|Sprühmenge (ml/min)
|350
|Sprühdruck (MPa)
|0.16 - 0.22
|Leistung Turbine (W)
|350
|Leistung Pumpe (W)
|4
|Aufnahmeleistung (W)
|350
|Schalldruckpegel (dB(A))
|72
|Nennweite Zubehör ( )
|DN 30
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / 46 (7,5 Ah) Normalmodus: / 37 (6,0 Ah)
|Ladestrom (A)
|6
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|410 x 235 x 250
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Sprüh-/Saugschlauch: 1.9 m
- Polsterdüse kurz mit Handgriff
- Frischwasserbehälter
- Schmutzwasserbehälter
- Reinigungsmittel: RM 764 N, 125 ml
Ausstattung
- Transportsicherung des Schlauches
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Düsenmundstück: Polsterdüse, Orange
Videos
Anwendungsgebiete
- Fleckentfernung auf Polstern und Polstermöbeln
- Gezielte Fleckbehandlung von Teppichböden
- Fleckentfernung auf textilen Fahrzeugsitzen
- Reinigung aller textilen Oberflächen
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
Puzzi 2/1 Bp Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.