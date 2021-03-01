Die Modelle K 4, K 5 und K 7 besitzen einen integrierten Ansaugmechanismus und können damit Wasser aus alternativen Wasserquellen ansaugen. Sie benötigen dafür zusätzlich den Saugschlauch mit Filter.

Befestigen Sie den Saugschlauch am Gerät an der Wasserzuführung. Das andere Ende stecken Sie in die Regentonne. Schliessen Sie den Hochdruckschlauch am Gerät an. Bevor Sie jetzt das Gerät einschalten, entfernen Sie das Strahlrohr von der Pistole. Drücken Sie den Hebel an der Pistole, sodass diese geöffnet ist und schalten Sie jetzt Ihr Gerät an. So kann die Luft, die sich im Gerät befindet, leicht entweichen und der Hochdruckreiniger beginnt, das Wasser anzusaugen. Das Gerät sollte nicht mehr als 0.5 m über der Entnahmestelle stehen.