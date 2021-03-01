FAQ Smart Control
Hier finden Sie die FAQ der Kärcher Smart Control Geräte. Falls Sie auf der folgenden Seite nicht fündig werden, können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.
Inbetriebnahme
Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone. Verbinden Sie den Hochdruckreiniger mit dem Stromnetz. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten + und − an der Smart Control-Pistole, bis auf dem Display der Pistole Symbole erscheinen.
Wie kann ich die Bluetoothverbindung zwischen meiner Smart Control-Pistole und dem Smartphone herstellen?
Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone und drücken Sie 10 Sekunden lang die Minus-Taste auf Ihrer Pistole. Sobald das Bluetoothsymbol an der Pistole aufhört zu blinken und dauerhaft zu sehen ist, ist die Verbindung gelungen.
App und Konnektivität
Nein, der Hochdruckreiniger kann auch an der Pistole, ohne App, bedient werden.
Eine Anbindung zu einem Sprachassistenten gibt es für die Hochdruckreiniger nicht.
Ja, ein Gerät kann mehrmals registriert werden, so steht es verschiedenen Nutzern zur Verfügung.
Der Hochdruckreiniger kann maximal 5 verschiedene Bluetoothgeräte speichern und sich mit diesen automatisch wieder verbinden.
Die Verbindung zwischen App und Gerät erfolgt über Bluetooth. Die Verbindung zwischen Pistole und Gerät erfolgt über ein Standardfunkband von 868 MHz.
Die Symbole Funk und Bluetooth auf dem Pistolendisplay werden durchgehend angezeigt und blinken nicht.
Produkt und Hardware
Die Modelle K 4, K 5 und K 7 besitzen einen integrierten Ansaugmechanismus und können damit Wasser aus alternativen Wasserquellen ansaugen. Sie benötigen dafür zusätzlich den Saugschlauch mit Filter.
Befestigen Sie den Saugschlauch am Gerät an der Wasserzuführung. Das andere Ende stecken Sie in die Regentonne. Schliessen Sie den Hochdruckschlauch am Gerät an. Bevor Sie jetzt das Gerät einschalten, entfernen Sie das Strahlrohr von der Pistole. Drücken Sie den Hebel an der Pistole, sodass diese geöffnet ist und schalten Sie jetzt Ihr Gerät an. So kann die Luft, die sich im Gerät befindet, leicht entweichen und der Hochdruckreiniger beginnt, das Wasser anzusaugen. Das Gerät sollte nicht mehr als 0.5 m über der Entnahmestelle stehen.
Nein. Diese Funktion bieten u.a. die Geräte der Compact-Reihe.
Ja, das ist möglich. Es empfiehlt sich, vor dem Transport eine wasserdichte Folie unter das Gerät zu legen.
Die Kärcher Hochdruckreiniger können mit einer Zulauftemperatur von bis zu 40 °C arbeiten.
Das Gerät benötigt 30 Sekunden „Warmlauf-Phase“, bis der Boost-Modus zur Verfügung steht. Alternativ: Bitte prüfen Sie die Temperatur des Wassers, der Boost kann nur bei niedriger Motortemperatur ausgelöst werden.
Anwendungsgebiete und -tipps
In einem Hochdruckreiniger arbeitet eine elektrisch betriebene Pumpe, die den Wasserdruck um ein Vielfaches – auf bis zu 195 bar – erhöht. Mit diesem Druck wird das Wasser durch den Hochdruckschlauch zu einer Arbeitslanze befördert, wo es als scharfer, gebündelter Strahl aus einer Düse austritt und so eine enorme Reinigungskraft entfaltet. Wird die Handspritzpistole nicht betätigt, dann schaltet die Pumpe automatisch ab. Somit erledigen Sie Ihre Reinigungsarbeiten schneller als mit herkömmlichen Methoden und haben zudem noch einen geringen Wasserverbrauch.
Je nach Modell haben Kärcher Hochdruckreiniger für den privaten Gebrauch eine Fördermenge zwischen 230 und 600 l/h (Zum Vergleich: Durch einen Gartenschlauch fliessen pro Stunde etwa 3'500 l Wasser.). Der Hochdruckreiniger schont den Geldbeutel und die Umwelt.
Kärcher empfiehlt einen Abstand zum Reinigungsobjekt zwischen 12 und 40 cm.
Überprüfen Sie die Funk- und Bluetoothverbindung am Pistolendisplay. Koppeln Sie die Pistole neu, wenn ein oder beide Symbole blinken oder nicht angezeigt werden.
Zubehöre und Reinigungsmittel
Nein, das Reinigungsmittel hat einen Siedepunkt, der weit über der Temperatur liegt, welcher das Reinigungsmittel bei bestimmungsgemässem Gebrauch und Aufbewahrung ausgesetzt ist.
Passendes Zubehör zu Ihrem Gerät finden Sie in unserem Kärcher Zubehörfinder, in unserem Onlineshop oder im Fachhandel.
Kärcher Reinigungsmittel sind nicht aggressiv gegenüber Umwelt, Mensch und Tier, jedoch ist davon abzuraten, die Reinigungsmittel pur oder Wasser, welches mit Reinigungsmittel versetzt wurde, zu trinken.
Kärcher Reinigungsmittel sind umweltfreundlich, biologisch abbaubar und speziell für unsere Produkte entwickelt. Wir können die Reinigungswirkung anderer Reinigungsmittelmarken nicht garantieren. Verwenden Sie niemals Bleichmittel mit einem Hochdruckreiniger.
Pflege und Wartung
Es werden 2 AAA-Batterien benötigt. Drücken Sie rechts und links des Pistolendeckels die Verschlussschieber, bis das Batteriefach aufspringt.
Bei sachgemässer Verwendung sind die Kärcher Hochdruckreiniger wartungsfrei.
Alle Ersatzteile, die in der Bedienungsanleitung auf der letzten Seite aufgeführt sind, können Sie über unsere Handelspartner bestellen.
Andere Teile dürfen aus Sicherheitsgründen nur von unseren geschulten Servicepartnern ausgetauscht werden. Unsere Servicepartner haben Zugriff auf die Ersatzteillisten und können Sie vor Ort beraten. Servicepartner finden Sie über die Händlersuche.
Möchten Sie ein Ersatzteil, das in der Bedienungsanleitung aufgeführt ist, auf Garantie ersetzen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit kurzer Fehlerbeschreibung und Kaufbeleg. Wir prüfen dann, ob eine Garantieregelung möglich ist.
Trennen Sie das Gerät von der Wasserversorgung. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie den Pistolenhebel, bis kein Wasser mehr aus dem Gerät kommt. Schalten Sie das Gerät aus und verstauen Sie die Zubehöre, Hochdruckschlauch und Kabel am Gerät. Das Gerät sollte im Winter an einem temperaturgeschützten Ort stehen.
Der Hochdruckreiniger sollte an einem trockenen und kältegeschützten Ort verstaut werden, z.B. in einer Garage. Nach der Reinigung sollte das Gerät ausgeschaltet und der Wasserdruck durch Abziehen der Hochdruckpistole aus dem Gerät entfernt werden. Die Strahlrohre, Hochdruckschlauch und Kabel sollten am Gerät verstaut werden.
Wasseranschluss vom Gerät per Hand abschrauben, Sieb mit einer Flachzange herausziehen und unter fliessendem Wasser reinigen. Anschliessend Sieb wieder einsetzen und Wasseranschluss aufschrauben.
Störungen beheben
Bei Material- und Produktionsfehlern gewährt Kärcher Privatkunden 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Als Garantienachweis wird der Kaufbeleg benötigt. Bitte beachten Sie, dass Ihr Garantieanspruch verfällt, wenn Sie Ihr Gerät nicht der Bestimmung gemäss nutzen (z.B. der gewerbliche Einsatz eines Home & Garden-Geräts) und wenn Sie Ihr Gerät öffnen oder selbst Reparaturen daran durchführen.
Reparaturen werden bei Kärcher zum Festpreis ("Klarer Fall") durchgeführt.
Ihre Vorteile:
- Bequeme, kostenfreie Abholung und Rücksendung
- Schnelle Bearbeitung
- Kostenvoranschlag entfällt
- 1 Jahr Garantie auf den Reparaturumfang
- Fairer Festpreis
Sollte eine Reparatur aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr rentabel sein, bieten wir Ihnen ein gleichwertiges Gerät zu einem attraktiven Sonderpreis an.
Weitere Informationen finden Sie hier: Kärcher Service.
Gerät einschalten und Pistole abziehen, das Gerät sollte anlaufen. Sollte dem nicht so sein, prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt/identisch ist. Alternativ Netzstecker auf Beschädigungen prüfen. Nach langer Nutzung kann der Motor heissgelaufen sein und benötigt eventuell eine Abkühlphase von 60 Minuten.
Spannungsabfall wegen schwachem Stromnetz oder bei Verwendung eines Verlängerungskabels. Lösung: beim Einschalten erst den Hebel der Hochdruckpistole drücken, dann das Gerät einschalten.
Dieses Problem kann 4 Gründe haben:
- Das Gerät bekommt zu wenig Wasser: Prüfen Sie in diesem Fall die Wasserversorgung.
- Der Wasserfilter ist verschmutzt: Reinigen Sie den Wasserfilter.
- Im Gerät ist Luft: dazu das Gerät ohne angeschlossenes Strahlrohr maximal 2 Minuten einschalten, die Hochdruckpistole drücken und warten, bis Wasser blasenfrei an der Hochdruckpistole austritt. Anschliessend das Strahlrohr anschliessen.
- Bei Saugbetrieb die max. Ansaughöhe beachten (siehe dazu das Kapitel Technische Daten) in der Betriebsanleitung.
Strahlrohr von der Pistole trennen und mit Leitungswasser ausspülen, ggf. hat sich eine Verschmutzung angesammelt. Alternativ die Düse im Strahlrohr mit einer dünnen Nadel reinigen.
Eine geringe Undichtheit des Geräts ist technisch bedingt. Bei starker Undichtheit den autorisierten Kundendienst beauftragen.
Bitte überprüfen Sie den Ladestatus der Batterien. Alternativ die Kopplung zum Hochdruckreiniger erneut durchführen, siehe FAQ „Wie kann ich meine Pistole mit dem Gerät koppeln“.
Trennen Sie das Gerät für mindestens 60 Sekunden vom Netz und starten Sie danach erneut den Kopplungsvorgang an der Pistole siehe FAQ „Wie kann ich meine Pistole mit dem Gerät koppeln“.
Überprüfen Sie, ob das verwendete Wasser sauber ist und ob der Hochdruckreiniger genügend Wasser bekommt. Alternativ den verbauten Wasserfilter auf Verstopfungen überprüfen.
Die Räder abmontieren, reinigen und wieder anmontieren. Sollte dies nicht helfen, überprüfen, ob ein Teil der Radhalterung gebrochen ist.
Prüfen Sie, ob die Batterie in der Pistole leer ist. Wenn dies nicht hilft, bitte den Support kontaktieren.
Gerät sofort abstellen und den Support kontaktieren.
Gerät abstellen und den Support kontaktieren.
Bei K 2 und K 3 kann der Teleskopgriff einfach eingesteckt werden. Bei K 4, K 5 und K 7 bitte den Support kontaktieren.
Das 3-in-1 Multi Jet-Strahlrohr auf Reinigungsmitteldüse „MIX“ drehen. Zusätzlich prüfen, ob die Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelflasche mit der Öffnung nach unten im Anschluss für das Reinigungsmittel sitzt.
Hochdruckreiniger
Beratung, Service und Verkauf
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