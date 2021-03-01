FAQ Smart Control
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes relatives aux appareils Smart Control de Kärcher. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez sur la page suivante, n'hésitez pas à nous contacter.
Mise en service
Activez le Bluetooth sur votre smartphone. Raccordez le nettoyeur haute pression au réseau électrique. Appuyez simultanément sur les boutons + et - du pistolet Smart Control jusqu'à ce que des icônes apparaissent sur l'écran du pistolet.
Activez le Bluetooth sur votre smartphone et maintenez appuyé le bouton – de votre pistolet pendant 10 secondes. Une fois que l'icône Bluetooth du pistolet cesse de clignoter et s’affiche de façon permanente, la connexion est réussie.
App et connectivité
Puis-je contrôler le nettoyeur haute pression «uniquement» via l'app ou aussi comme tous les autres appareils Kärcher?
Non, le nettoyeur haute pression peut aussi être contrôlé au moyen du pistolet, sans app.
Non, il n'y a pas de connexion à un assistant vocal pour le nettoyeur haute pression.
Oui, un appareil peut être enregistré plusieurs fois, il est donc disponible pour différents utilisateurs.
Le nettoyeur haute pression peut mémoriser un maximum de 5 appareils Bluetooth différents et se reconnecter automatiquement à ceux-ci.
La connexion entre l'app et l'appareil se fait par Bluetooth. La connexion entre le pistolet et l'appareil se fait via une bande radio standard de 868 MHz.
Les icônes radio et Bluetooth sur l'écran du pistolet sont affichées de façon permanente et ne clignotent pas.
Produit et matériel
Les modèles K 4, K 5 et K 7 ont un mécanisme d'aspiration intégré et peuvent donc aspirer de l'eau provenant de sources alternatives. Pour cela, vous avez également besoin du tuyau d'aspiration avec filtre.
Fixez le tuyau d'aspiration à l'entrée d'eau de l’appareil. Insérez l'autre extrémité dans le collecteur de pluie. Raccordez le tuyau haute pression à l'appareil. Avant d'allumer l'appareil, retirez la lance de pulvérisation du pistolet. Appuyez sur la gâchette du pistolet pour qu'il soit ouvert et allumez maintenant votre appareil. Cela permettra de purger facilement l’air qui se trouve à l'intérieur de l'appareil avant que le nettoyeur haute pression ne commence à aspirer l'eau. L'appareil ne doit pas se trouver à plus de 0,5 m au-dessus du point de prélèvement.
Non. Cette fonction est offerte par les appareils de la série Compact, entre autres.
Oui, c'est possible. Il est recommandé de mettre une feuille imperméable sous l'appareil avant le transport.
Les nettoyeurs haute pression Kärcher peuvent fonctionner avec une température d'entrée allant jusqu'à 40°C.
L'appareil a besoin de 30 secondes de réchauffement avant que le mode Boost ne soit disponible. Alternative: veuillez vérifier la température de l'eau, la fonction Boost ne peut être déclenchée qu'à basse température du moteur.
Domaines et conseils d’application
Un nettoyeur haute pression intègre une pompe électrique, qui multiple la pression de l'eau jusqu'à 195 bars. Grâce à cette pression, l'eau est acheminée par le tuyau haute pression vers une lance, d’où elle sort d'une buse sous forme de jet pointu, libérant ainsi un énorme pouvoir de nettoyage. Si le pistolet à main n'est pas actionné, la pompe s'arrête automatiquement. Cela signifie que vous pouvez effectuer vos travaux de nettoyage plus rapidement qu'avec les méthodes conventionnelles tout en réduisant la consommation d'eau.
Selon le modèle, les nettoyeurs haute pression Kärcher à usage domestique ont un débit compris entre 230 et 600 l/h (un tuyau d'arrosage a un débit d'environ 3'500 l/h). Le nettoyeur haute pression profite tant à l'environnement qu'au porte-monnaie.
Kärcher recommande une distance de 12 à 40 cm par rapport à l'objet à nettoyer.
Vérifiez la connexion radio et Bluetooth sur l'écran du pistolet. Recouplez le pistolet si une ou les deux icônes clignotent ou ne sont pas affichées.
Accessoires et détergents
Non, le détergent a un point d'ébullition bien supérieur à la température à laquelle le détergent est exposé lors d'une utilisation et d'un stockage conformes.
Vous pouvez trouver les accessoires adaptés à votre appareil dans notre recherche d'accessoires Kärcher, dans notre boutique en ligne ou chez nos revendeurs spécialisés.
Les produits de nettoyage Kärcher ne sont pas agressifs envers l'environnement, les humains ou les animaux, mais il est strictement déconseillé de boire les produits de nettoyage purs ou l'eau à laquelle ils ont été ajoutés.
Les produits de nettoyage Kärcher sont écologiques, biodégradables et spécialement développés pour nos matériels. Nous ne pouvons pas garantir l'effet nettoyant des autres marques de détergent. N'utilisez jamais d'eau de Javel avec un nettoyeur haute pression.
Entretien et maintenance
2 batteries AAA sont nécessaires. Appuyez sur les glissières de verrouillage à droite et à gauche du couvercle du pistolet jusqu'à ce que le compartiment à batterie s'ouvre.
Les nettoyeurs haute pression Kärcher ne nécessitent aucune maintenance à condition qu'ils soient utilisés correctement.
Vous pouvez commander toutes les pièces détachées répertoriées à la dernière page du mode d'emploi par l'intermédiaire de nos partenaires de distribution.
Pour des raisons de sécurité, les autres pièces ne peuvent être remplacées que par nos partenaires SAV formés à cet effet. Nos partenaires SAV ont accès aux listes de pièces détachées et peuvent vous conseiller sur place. Vous trouverez un partenaire SAV via la recherche de revendeurs spécialisés.
Si vous souhaitez remplacer sous garantie une pièce détachée répertoriée dans le mode d'emploi, veuillez nous envoyer un e-mail avec une brève description du défaut et la preuve d'achat. Nous vérifions ensuite si le remplacement peut être couvert par la garantie.
Débranchez le nettoyeur de l'alimentation en eau. Mettez-le en marche et actionnez la gâchette du pistolet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui sorte de l'appareil. Éteignez et défichez le nettoyeur et rangez ses accessoires, le tuyau haute pression et le câble d'alimentation sur les supports prévus sur l’appareil. Le nettoyeur, avec ses accessoires, doit être stocké dans un endroit hors gel pendant l'hiver.
Le nettoyeur haute pression doit être stocké dans un endroit sec et protégé du froid, par exemple dans un garage. Après l’utilisation, l'appareil doit être éteint et mis hors pression d’eau en débranchant le pistolet haute pression. Les lances, le tuyau haute pression et le câble doivent être rangés sur les supports prévus à cet effet sur l’appareil.
Dévissez à la main le raccord d'eau de l'appareil, retirez le filtre à l'aide d'une pince plate et nettoyez-le à l'eau courante. Ensuite, réinstallez le filtre et revissez le raccord d'eau.
Dépannage
En cas de défauts de matériel et de fabrication, Kärcher accorde aux clients consommateurs une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Le justificatif d’achat doit être fourni pour pouvoir bénéficier de la garantie. Veuillez noter que votre droit à la garantie sera perdu si vous n'utilisez pas votre appareil comme prévu (par exemple, utilisation commerciale d'un appareil Home & Garden) et si vous ouvrez votre appareil ou le réparez vous-même.
Kärcher effectue les réparations à prix fixe («Clair et net»).
Vos avantages:
- Collecte et retour gratuits et confortables
- Traitement rapide
- Devis superflu
- Un an de garantie sur l'objet de la réparation
- Prix fixe équitable
Si, pour des raisons économiques, la réparation ne s'avère plus rentable, nous vous proposons un appareil de valeur équivalente à prix spécial.
Vous pouvez trouver plus d'informations ici: Service Kärcher.
Allumez l'appareil et débranchez le pistolet, l'appareil devrait démarrer. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond ou est identique à la tension de la source d'alimentation électrique. Assurez-vous d’ailleurs que la fiche secteur est intacte. Après une longue utilisation, une surchauffe peut se produire nécessitant une période de refroidissement de 60 minutes.
Chute de tension due à une faiblesse du réseau ou à l'utilisation d'une rallonge. Remède: lors de la mise en marche, actionnez d’abord la gâchette du pistolet haute pression, puis allumez l'appareil.
Ce problème peut avoir 4 causes:
- Le débit d’eau de l’appareil est insuffisant: vérifiez l'alimentation en eau.
- Le filtre à eau est colmaté: nettoyez le filtre à eau.
- Il y a de l'air dans l'appareil: pour l’expulser, allumez l'appareil pendant 2 minutes maximum sans brancher la lance de pulvérisation, actionnez le pistolet haute pression et attendez que de l'eau sorte du pistolet haute pression sans aucune bulle. Ensuite, raccordez la lance.
- Pour le fonctionnement en aspiration, respectez la hauteur d'aspiration maximale (voir chap. «Caractéristiques techniques» du mode d'emploi).
Il se peut que des saletés se sont accumulées dans la lance de pulvérisation. Débranchez-la du pistolet et rincez-la à l’eau du robinet. Alternativement, nettoyez la buse de la lance avec une aiguille fine.
Une légère fuite de l'appareil est due à des raisons techniques. En cas de fuite importante, contactez le service après-vente autorisé.
Veuillez vérifier l'état de charge des batteries. Alternativement, répétez le couplage du nettoyeur haute pression, voir la question «Comment coupler mon pistolet avec l'appareil».
Débranchez l'appareil du secteur pendant au moins 60 secondes, puis relancez le processus de couplage du pistolet; voir «Comment coupler mon pistolet avec l'appareil».
Assurez-vous que i l'eau utilisée est propre et que le nettoyeur haute pression reçoit suffisamment d'eau. Sinon, assurez-vous que le filtre à eau installé n'est pas colmaté.
Retirez les roues, nettoyez-les et remontez-les. Si cela ne pallie pas le problème, assurez-vous que le porte-roue est intact.
Contrôlez l’état de charge de la batterie du pistolet. Si la batterie n’est pas vide, veuillez contacter le service après-vente.
Éteignez immédiatement l'appareil et contactez le service après-vente.
Éteignez l'appareil et contactez le service après-vente.
La poignée télescopique des modèles K2 et K3 peut être simplement insérée. Pour les modèles K 4, K 5 et K 7, veuillez contacter le service après-vente.
Tournez la lance multi-jet 3 en 1 sur la position associée à la buse de détergent «MIX». De plus, assurez-vous que le flacon de détergent Plug 'n' Clean est bien placé dans le raccord de détergent avec son ouverture vers le bas.
Nettoyeurs haute pression
Conseil, service et vente
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