Les modèles K 4, K 5 et K 7 ont un mécanisme d'aspiration intégré et peuvent donc aspirer de l'eau provenant de sources alternatives. Pour cela, vous avez également besoin du tuyau d'aspiration avec filtre.

Fixez le tuyau d'aspiration à l'entrée d'eau de l’appareil. Insérez l'autre extrémité dans le collecteur de pluie. Raccordez le tuyau haute pression à l'appareil. Avant d'allumer l'appareil, retirez la lance de pulvérisation du pistolet. Appuyez sur la gâchette du pistolet pour qu'il soit ouvert et allumez maintenant votre appareil. Cela permettra de purger facilement l’air qui se trouve à l'intérieur de l'appareil avant que le nettoyeur haute pression ne commence à aspirer l'eau. L'appareil ne doit pas se trouver à plus de 0,5 m au-dessus du point de prélèvement.