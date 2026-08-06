Bewässerungssets
Die Kärcher Bewässerungssets sorgen für eine ideale Bewässerung im Garten. Mit Einsteigerpaketen für die Erstausstattung bis hin zu Ergänzungssets für die Erweiterung eines bestehenden Systems ist für jede Anforderung die passende Lösung dabei.
Produkte
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