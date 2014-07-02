Адаптер для соединения с садовым шлангом

Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.

Для простого присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой. Адаптер обеспечивает регулирование расхода воды и прекращение ее подачи.

Особенности и преимущества
Система Quick Connect
  • Простое присоединение любых моечных щеток и губок Kärcher к садовому шлангу
Регулировка расхода воды и прекращение ее подачи.
  • Комфортная работа с устройством.
Адаптер для шланга
  • Простота в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,052
Вес (с упаковкой) (кг) 0,072
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 112 x 39 x 39