Вращающаяся щетка WB 130
Вращающаяся моечная щетка WB 130 со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.
Вращающаяся моечная щетка WB 130, оснащенная сменной насадкой Universal, прекрасно подходит для очистки лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей. Интенсивное вращение обеспечивает тщательное удаление загрязнений. Щетка оснащена разблокирующим рычажком для легкой и быстрой замены насадок без контакта с грязью. Ее прозрачный корпус позволяет наблюдать процесс очистки. При необходимости может дополнительно использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом высокого давления, к которому присоединена щетка. Она совместима с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. Две другие, отдельно предлагаемые сменные насадки Car & Bike и Home & Garden рассчитаны специально на очистку чувствительных и устойчивых к механическим воздействиям поверхностей.
Особенности и преимущества
Вращающаяся головка щетки
- Деликатная щадящая очистка поверхностей
- Легкая и удобная очистка.
Быстрая замена щетин благодаря рычагу
- Быстрая и простая замена щётки без контакта с грязью.
- Ваши руки всегда чистые
- Выбор подходящей сменной насадки для решения разных задач.
Нанесение чистящего средства при помощи соединенного со щеткой аппарата высокого давления
- Мощная и эффективная очистка
Прозрачный корпус
- Опыт очистки благодаря прозрачной поверхности.
Встроенный щеточный венец
- Защищает пользователя и окружающие предметы от разлетающихся брызг воды.
Совместим с адаптером садового шланга
- Возможность присоединения к садовому шлангу для использования без аппарата высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,39
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,497
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|305 x 156 x 137
Якщо у вас виникли запитання щодо попередньої моделі, WB 120, будь ласка, зв’яжіться з одним із наших сервісних партнерів або роздрібних продавців Kärcher.
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Оранжереи
- Гаражные ворота
- Жалюзи/рольставни
- Защитные сетки
- Балконные покрытия
- Подоконники